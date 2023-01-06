GAİN'in Ocak Ayı İçerikleri Belli Oldu: Haluk Bilginer'den Yeni Dizi!

Yeni yıla girmemizle birlikte GAİN'in Ocak ayı içerikleri belli oldu. Ocak ayında 4 yeni BBC First dizisini izleyicilerle buluşturacak olan GAİN'in bu diziler arasında en dikkat çeken dizisi Haluk Bilginer'in de yer aldığı New Blood.

Haluk Bilginer'li New Blood'un yanı sıra, komedi oyuncusu Rowan Atkinson'un dram ve polisiye dizisi Maigret, tarihi drama dizisi Wolf Hall ve Steve McQueen imzalı Small Axe, Ocak ayında GAİN'de yayınlanacak olan içerikler arasında yer alıyor.

New Blood

BBC dizileriyle kütüphanesini giderek genişleten GAİN, Haluk Bilginer'in yer aldığı ve karanlık bir iş adamını canlandırdığı New Blood dizisiyle izleyicilerin dikkatini çekiyor. Birbiriyle ilgisiz gibi görünen iki vaka arasındaki bir bağlantı sebebiyle yan yana gelen iki genç dedektifin hikâyesini konu alan dizi Ocak ayı içerisinde GAİN'e ekleniyor.

Maigret

Komedi rolleriyle ünlenen Rowan Atkinson, suç, dram ve gizem türündeki bu dizide Parisli dedektif Jules Maigret rolüyle, komedi türünün dışında da ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlıyor.

Wolf Hall

Başrolünde Mark Rylance'ın bulunduğu BAFTA Ödüllü Wolf Hall, Kral VIII. Henry’nin sarayındaki ihanet ve entrikaları konu alan öyküsü ve başarılı oyunculuklarıyla tarihi dramaları sevenlerin ilgiyle izleyeceği bir mini dizi olarak dikkat çekiyor.

Small Axe

1969-1982 yılları arasında Londra’daki Batı Hint topluluğunun gerçek yaşam deneyimlerine dayanan 4 BAFTA ödüllü Small Axe, usta yönetmen Steve McQueen’in imzasını taşıyor.