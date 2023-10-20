Exxen'de Yayınlanacak Galatasaray - Bayern Münih Maçı Ücretsiz Oldu!
Bu yılki Avrupa maçlarının yayıncısı Exxen'de yayınlanacak olan Galatasaray - Bayern Münih maçı ücretsiz oldu. Peki nasıl izlenir? İşte detaylar!
Avrupa maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, normal şartlarda belirli bir ücret karşılığında bu maçları seyretmeye olanak tanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Manchester United - Galatasaray maçında çöken platform, kısa süre içerisinde maçı TV 8.5 ekranları üzerinden yayınlamaya başlamıştı.
Bugün ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek Galatasaray - Bayern Münih maçının ücretsiz yayınlanacağı ortaya çıktı.
Galatasaray - Bayern Münih Maçı Ücretsiz Nasıl İzlenir?
24 Ekim Salı, 19.45’teki Galatasaray-Bayern Münih maçı için Exxenspor’a şimdi üye ol, ‘14 gün bedava izle’ fırsatını kaçırma. pic.twitter.com/0wh8TqBAgQ— Exxen (@exxentr) October 19, 2023
Exxen, resmî X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği duyuruya göre 24 Ekim’e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu ücretsiz kullanma imkânı tanıyacak.
Kullanıcılar bu ücretsiz kullanım süresi boyunca Galatasaray - Bayern Münih maçının yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları da seyredebilecek.
Exxen Dizileri, Exxen'de Neler Var?
En iyi Exxen dizileri neler? Bu yazıda popüler yerli dijital yayın platformunda yer alan dizileri bir arada topladık. Dijital yayın hizmetinde yer alan dizileri merak ediyorsanız, hazırladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Eğer siz de bu maçları ücretsiz izlemek istiyorsanız Exxen'e hemen şimdi üye olabilirsiniz.
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