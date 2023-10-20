Exxen'de Yayınlanacak Galatasaray - Bayern Münih Maçı Ücretsiz Oldu!

Avrupa maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, normal şartlarda belirli bir ücret karşılığında bu maçları seyretmeye olanak tanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Manchester United - Galatasaray maçında çöken platform, kısa süre içerisinde maçı TV 8.5 ekranları üzerinden yayınlamaya başlamıştı.

Bugün ise önümüzdeki hafta gerçekleşecek Galatasaray - Bayern Münih maçının ücretsiz yayınlanacağı ortaya çıktı.

Galatasaray - Bayern Münih Maçı Ücretsiz Nasıl İzlenir?

24 Ekim Salı, 19.45’teki Galatasaray-Bayern Münih maçı için Exxenspor’a şimdi üye ol, ‘14 gün bedava izle’ fırsatını kaçırma. pic.twitter.com/0wh8TqBAgQ — Exxen (@exxentr) October 19, 2023

Exxen, resmî X hesabı üzerinden gerçekleştirdiği duyuruya göre 24 Ekim’e kadar üye olan kullanıcılarına 14 gün boyunca platformu ücretsiz kullanma imkânı tanıyacak.

Kullanıcılar bu ücretsiz kullanım süresi boyunca Galatasaray - Bayern Münih maçının yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları da seyredebilecek.

Eğer siz de bu maçları ücretsiz izlemek istiyorsanız Exxen'e hemen şimdi üye olabilirsiniz.