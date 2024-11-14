Osimhen'den Sosyal Medya Fenomeni Pisimhen Paylaşımı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in ülkemizde futbol oynamasının etkileri sadece Süper Lig'de değil, sosyal medyada da kendini gösteriyor. Halihazırda sosyal medyada oldukça aktif olan "futbol tayfa" Osimhen'i sık sık paylaşımlarına alet ediyor.

Söz konusu paylaşımlardan biri de Osimhen maskesi ve Galatasaray formasıyla dikkat çeken "Pisimhen". Hatta bu paylaşım o kadar popüler oldu ki Nijeryalı yıldız Pisimhen'e kendi profilinde yer verdi.

Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'den Pisimhen Paylaşımı

Napoli ile bir sosyal medya paylaşımı yüzünden arası açılan ve sonrasında gelişen olaylar zinciri ile Galatasaray'a transfer olan Osimhen, ülkemizdeki sosyal medya paylaşımlarını beğenmiş gibi duruyor.

Bildiğiniz üzere Galatasaray'ın Nijeryalı yıldıza özel çıkardığı maskeyi ve formasını kedisine giydiren bir kullanıcının Pisimhen paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Bu kediyi son paylaşan isim ise Victor Osimhen'in kendisi oldu.

Instagram hesabında paylaşım yapan Osimhen, böylelikle paylaşımları ne kadar beğendiğini de taraftarlara gösterdi. Önümüzdeki aylarda Galatasaray'a kalıcı olarak transfer olması beklenen yıldız futbolcunun taraftarla bağlarının kuvvetlenmesi de Galatasaray tutkunlarını mutlu etmeyi başardı.