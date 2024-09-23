Galatasaray - PAOK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Galatasaray - PAOK maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi'nin yeni konsepti kapsamında karşılaşacak olan bu iki takım, üç puan için kıyasıya mücadele edecek. Peki Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve nasıl izlenir? Siz de "Galatasaray - PAOK maçı nereden izlenir?" sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayın bilgileri!

Galatasaray - PAOK Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak? Galatasaray - PAOK Maç Linki! Nereden İzlenir?

Galatasaray - PAOK maçı nereden izlenir sorusunun cevabı aslında oldukça basit. UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - PAOK maçı 25 Eylül Çarşamba günü 22:00'da başlayacak. Galatasaray - PAOK maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçlar TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de takip edilebilecek.

Belirtmekte yarar var ki Exxen Spor aboneleri de Galatasaray - PAOK maçını izleyebilecek. Ancak çoğu kişinin maçı TRT'den ücretsiz takip etmeyi tercih edeceğinden şühe yok. Her ne kadar TRT şimdilik resmi açıklama yapmasa da ilerleyen dönemlerde maçları izlemek için Tabii Premium almanız gerekebilir.

Galatasaray - PAOK maçının yönetimi ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez'de olacak. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakanın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

Galatasaray - PAOK Maçı Bilet Fiyatları

Eğer Galatasaray - PAOK maçı nereden izlenir sorusunun cevabı sizin için yeterliyse gelin birlikte bir diğer önemli soruya cevap arayalım. Galatasaray - PAOK maçı biletleri ne kadar? Galatasaray tarafından yapılan açıklamya göre 25 Eylül Çarşamba günü 22:00'da Rams Park'ta oynayanacak Galatasaray - PAOK maçı bilet fiyatları aşağıdaki gibi olacak.

Galatasaray - PAOK maçı Premium bilet: 18.500 TL

Galatasaray - PAOK maçı Delux bilet: 17.000 TL

Galatasaray - PAOK maçı Lux bilet: 16.000 TL

Galatasaray - PAOK maçı Classic bilet: 15.000 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 1: 10.000 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 2: 7.500 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 3: 6.000 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 4: 4.500 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 5: 3.500 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 6: 2.500 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 7: 1.200 TL

Galatasaray - PAOK maçı Kategori bilet 8: 1.000 TL

Galatasaray - PAOK Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Galatasaray - PAOK UEFA Avrupa Ligi maçını canlı izlemek isteyenlerin de sorularını yanıtladığımıza göre muhtemel 11'lere göz atabiliriz. Ne yazık ki Galatasaray - PAOK maçı kadrosu resmi olarak açıklandı. Bu genellikle maça bir saat kala paylaşılan bir bilgi. Ancak muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11:

Günay Güvenç

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Dries Mertens

Yuunus Akgün

Mauro Icardi

PAOK Muhtemel İlk 11:

Dominik Kotarski

Juan Sastre

Omar Colley

Tomasz Kedziora

Abdul Rahman Baba

Mohammed Mady Camara

Stefan Schwab

Kiril Despodov

Thomas Murg

Taison

Tarik Tissoudali

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - PAOK maçı sonucu ne olur? Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı olarak kupayı bir kez daha kazabilir mi? Konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.