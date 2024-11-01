Galatasaray - Tottenham Maçı Ne Zaman? GS-Tottenham UEFA Avrupa Ligi Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Temsilcimiz Galatasary'ın Avrupa macerası devam ediyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham’ı ağırlayacak. Kritik maç öncesinde ise milyonlarca taraftar "Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz nereden izlenir?, Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman ve Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda?" gibi sorulara cevap arıyor. Peki, Galatasaray - Tottenham maçı şifresiz nereden izlenir?

Galatasaray - Tottenham Maçı Nereden İzlenir, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? Galatasaray - Tottenham Şifresiz İzleme Linki

Galatasaray - Tottenham maçı UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşma TRT 1 kanalında naklen ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Galatasaray şu ana kadar Kupa 2'de üç maça çıktı. Bu maçlarda ise iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 7 puan topladı. Tottenham ise çıktığı üç maçta üç puan toplamayı başarak 9 paun elde etmeyi başardı.

Galatasaray - Tottenham Maçı Kadrosu (Muhetemel İlk 11'ler)

Galatasaray - Tottenham maçı bilet fiyatları ne kadar sorusunu da cevapladığımıza göre muhtemel 11'lere göz atabiliriz. Elbette ki ne Galatasaray ne de Tottenham maç kadorsunu karşılaşmadan bir saat önceye kadar açıklamayacak. Ancak bir tahmin yapacak olursak, Galatasaray - IF Elfsborg maçı muhtemel ilk 11'leri şu şkeilde olacak:

Galatasaray Muhtemel İlk 11:

Günay Güvenç

Kaan Ayhan

Victor Nelsson

Davinson Sanchez

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Yuunus Akgün

Mauro Icardi

Victor Osimhen

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Tottenham maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.