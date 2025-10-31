Galatasaray - Trabzonspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?

Galatasaray ve Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Galatasaray - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Galatasaray - Trabzonspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Galatasaray - Trabzonspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Deniz Caner Özaral, ikinci yardımcı hakem görevini ise Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakemliği Adnan Deniz Kayatepe yapacak.

Galatasaray - Trabzonspor Maçı Bilet Fiyatları

Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı bilet fiyatları:

Premium: 40.000 TL

40.000 TL Delux: 38.000 TL

38.000 TL Lux: 36.000 TL

36.000 TL Classic: 34.000 TL

34.000 TL 1. Kategori: 22.500 TL

22.500 TL 2. Kategori: 20.000 TL

20.000 TL 3. Kategori: 17.000 TL

17.000 TL 4. Kategori: 16.000 TL

16.000 TL 5. Kategori: 14.000 TL

14.000 TL 6. Kategori: 10.000 TL

10.000 TL 7. Kategori: 9.000 TL

9.000 TL 8. Kategori: 7.500 TL

7.500 TL 9. Kategori: 6.000 TL

6.000 TL 10. Kategori: 1.950 TL

1.950 TL 11. Kategori: 1.750 TL

1.750 TL Misafir: 1.750 TL

Galatasaray - Trabzonspor Muhtemel İlk 11

Galatasaray - Trabzonspor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Trabzonspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

D. Sanchez

R. Sallai

Abdülkerim Bardakcı

I. Jakobs

M. Lemina

G. Sara

L. Sane

Yunus Akgün

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Trabzonspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Onana

S. Savic

W. Pina

A. Batagov

Mustafa Eskihellaç

O. Zubkov

T. Folcarelli

C. Oulai

F. Augusto

E. Muçi

P. Onuachu

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Trabzonspor maçının sonucu ne olur?