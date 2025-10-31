Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?
Merakla beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, ikinci yardımcı hakem görevini ise Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Direnç Tonusluoğlu yapacak.
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:
- Loca İçi Bilet: 50.000 TL
- 100 VIP: 37.500 TL
- 101-126 VIP: 33.750 TL
- 102-125 Blok: 12.000 TL
- 103-124 Blok: 9.750 TL
- 115-116 Blok: 12.000 TL
- 114-117 Blok: 11.000 TL
- 113-118 Blok: 9.750 TL
- 4. Kategori: 7.500 TL
- 5. Kategori: 6.500 TL
- 6. Kategori: 5.750 TL
- Doğu Üst Tüm Bloklar: 6.500 TL
- 7. Kategori: 2.500 TL
- 8. Kategori: 2.250 TL
Beşiktaş - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- Gökhan Sazdağı
- Rıdvan Yılmaz
- T. Djalo
- Emirhan Topçu
- W. Ndidi
- Orkun Kökçü
- Cengiz Ünder
- T. Abraham
- V. Cerny
- Rafa Silva
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ederson
- Çağlar Söyüncü
- M. Skriniar
- N. Semedo
- İsmail Yüksek
- E. Alvarez
- M. Asensio
- Levent Mercan
- D. Nene
- Kerem Aktürkoğlu
- A. Talisca
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.