Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 2 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş Park'ta oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, ikinci yardımcı hakem görevini ise Hakan Yemişken üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Direnç Tonusluoğlu yapacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı bilet fiyatları:

Loca İçi Bilet: 50.000 TL

50.000 TL 100 VIP: 37.500 TL

37.500 TL 101-126 VIP: 33.750 TL

33.750 TL 102-125 Blok: 12.000 TL

12.000 TL 103-124 Blok: 9.750 TL

9.750 TL 115-116 Blok: 12.000 TL

12.000 TL 114-117 Blok: 11.000 TL

11.000 TL 113-118 Blok: 9.750 TL

9.750 TL 4. Kategori: 7.500 TL

7.500 TL 5. Kategori: 6.500 TL

6.500 TL 6. Kategori: 5.750 TL

5.750 TL Doğu Üst Tüm Bloklar: 6.500 TL

6.500 TL 7. Kategori: 2.500 TL

2.500 TL 8. Kategori: 2.250 TL

Beşiktaş - Fenerbahçe Muhtemel İlk 11

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

Gökhan Sazdağı

Rıdvan Yılmaz

T. Djalo

Emirhan Topçu

W. Ndidi

Orkun Kökçü

Cengiz Ünder

T. Abraham

V. Cerny

Rafa Silva

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Çağlar Söyüncü

M. Skriniar

N. Semedo

İsmail Yüksek

E. Alvarez

M. Asensio

Levent Mercan

D. Nene

Kerem Aktürkoğlu

A. Talisca

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Fenerbahçe maçının sonucu ne olur? Ayrıca Beşiktaş - Fenerbahçe maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.