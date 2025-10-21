3 Aylık TOD Üyeliği Ücretsiz Dağıtılıyor! Hemen Alın
Yandex tarafından başlatılan kampanya ile birlikte ücretsiz TOD üyeliği almak mümkün hâle geldi. Yeni kampanya sayesinde TOD'u 3 ay bedava kullanabilirsiniz.
TOD'u üç ay boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanmak ister miydiniz? Yanıtınız "evet" ise Yandex'in sunduğu kampanyayı kaçırmamanız gerekiyor. Yandex, ücretsiz 3 aylık TOD üyeliği dağıtmaya başladı. Üstelik kampanyadan yararlanmak için zahmetli adımlarla uğraşmaya gerek yok. Yalnızca birkaç adımda işlem tamamlanıyor.
Ücretsiz TOD Üyeliği Nasıl Alınır?
Yandex tarafından başlatılan kampanyaya katılmak için öncelikle Google Chrome tarayıcısının varsayılan arama motorounu Yandex yapmanız gerekiyor. chrome://settings/search bu adresi tarayıcının üst kısmında yer alan URL kısmına yapıştırıp Enter tuşuna basarak direkt olarak arama motoru değiştirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Tüm adımları başarıyla tamamladıktan sonra en geç üç iş günü içinde SMS ile bedava TOD abonelik kodu alacaksınız.
Web tarayıcısında bulunan çerezleri (cookie) katılım koşulları tamamlanana kadar temizlememeniz gerekiyor. Arama sorgularını farklı tarayıcılar üzerinden gerçekleştirmeniz veya çerezleri temizlemeniz durumunda kampanya katılım koşulları sağlayamazsınız ve ödülü kazanamazsınız.
Bedava TOD Aboneliği Kampanyasına Katılım Şartları
- 18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak,
- Türkiye sınırları içerisinde bağlı bir IP adresinden (veya Organizatör tarafından doğrulanmış bir proxy sunucusundan) internete bağlı olmak,
- Türkiye'nin alan koduna kayıtlı (+90) ve geçerli bir telefon numarası sağlamak
Kampanyaya Katılım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
- "4.1. Katılımcının ödül kazanabilmesi için Kampanya Dönemi içerisinde aşağıda yer alan adımların tümünü tamamlaması gerekir:
- 4.1.1. Android veya iOS işletim sistemine sahip mobil cihazındaki varsayılan internet tarayıcısında, veya bilgisayar üzerinde Google Chrome internet tarayıcısında Yandex'i varsayılan arama motoru olarak ayarlamak.
- 4.1.2. Katılımcı tarafından kayıt esnasında belirtilmiş olan cep telefonu numarasına Organizatör tarafından SMS yoluyla gönderilen şifreyi girerek telefon numarasını kaydetmek.
- 4.1.3. Yandex'in varsayılan arama motoru olarak belirlenmiş olduğu internet tarayıcısı üzerinden Kampanya Dönemi içerisinde, telefon numarasının başarıyla kaydedildiği günü takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde, madde 4.1.1 ve 4.1.2'de belirtilen adımları tamamlayarak 3 (üç) farklı günde 3 (üç) arama sorgusu yapmak.
- 4.2. Tüm adımları başarıyla tamamlayan katılımcılar, en geç 3 (üç) iş günü içerisinde SMS ile ödül kodlarını alacaklardır.
- 4.3. Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek adına, yukarıda yer alan 4.1 Maddesi'nde belirtilen tüm koşulların, Kampanya Dönemi sonuna kadar yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Kampanya Dönemi sona ermeden Katılımcıların belirlenen şartları sağlamaları durumunda Ödül tahakkuku için son tarih 31 Aralık 2025'tir.
- 4.4. İşbu Kampanya Döneminden önce Yandex kampanyalarına aynı numara ile kayıt olmuş Katılımcının, bu Promosyona katılma hakkı bulunmamaktadır.
- 4.5. Katılımcının 4.1.3'te yer alan katılım şartını, 4.1.1. uyarınca Yandex'i varsayılan arama motoru yapmış olduğu tarayıcı üzerinden tamamlaması ve bu tarayıcıda yer alan çerezleri (cookie) katılım koşulları tamamlanana kadar temizlememesi gerekmektedir. Katılımcının arama sorgularını farklı tarayıcılar üzerinden gerçekleştirmesi veya çerezleri temizlemesi halinde Kampanya katılım koşulları sağlanamamış olacak ve Katılımcı ödüle hak kazanamayacaktır."