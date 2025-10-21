3 Aylık TOD Üyeliği Ücretsiz Dağıtılıyor! Hemen Alın

TOD'u üç ay boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanmak ister miydiniz? Yanıtınız "evet" ise Yandex'in sunduğu kampanyayı kaçırmamanız gerekiyor. Yandex, ücretsiz 3 aylık TOD üyeliği dağıtmaya başladı. Üstelik kampanyadan yararlanmak için zahmetli adımlarla uğraşmaya gerek yok. Yalnızca birkaç adımda işlem tamamlanıyor.

Ücretsiz TOD Üyeliği Nasıl Alınır?

Yandex tarafından başlatılan kampanyaya katılmak için öncelikle Google Chrome tarayıcısının varsayılan arama motorounu Yandex yapmanız gerekiyor. chrome://settings/search bu adresi tarayıcının üst kısmında yer alan URL kısmına yapıştırıp Enter tuşuna basarak direkt olarak arama motoru değiştirme sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın. Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Tüm adımları başarıyla tamamladıktan sonra en geç üç iş günü içinde SMS ile bedava TOD abonelik kodu alacaksınız.

Web tarayıcısında bulunan çerezleri (cookie) katılım koşulları tamamlanana kadar temizlememeniz gerekiyor. Arama sorgularını farklı tarayıcılar üzerinden gerçekleştirmeniz veya çerezleri temizlemeniz durumunda kampanya katılım koşulları sağlayamazsınız ve ödülü kazanamazsınız.

Bedava TOD Aboneliği Kampanyasına Katılım Şartları

18 yaşını doldurmuş gerçek bir kişi olmak,

Türkiye sınırları içerisinde bağlı bir IP adresinden (veya Organizatör tarafından doğrulanmış bir proxy sunucusundan) internete bağlı olmak,

Türkiye'nin alan koduna kayıtlı (+90) ve geçerli bir telefon numarası sağlamak

Kampanyaya Katılım Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler