Samsung'un Aşırı Ucuz Telefonu İçin One UI 8.5 Geldi!
Samsung, kısa bir süre önce Galaxy A07 5G için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Peki One UI 8.5 nasıl yüklenir ve dosya boyutu kaç GB? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
Samsung kısa bir süre önce başlattığı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Güney Koreli marka bu kapsamda uygun fiyatlı bir model için yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen model hangisi? İşte merak edilen detaylar!
Galaxy A07 5G için One UI 8.5 Güncellemesi Yayında
Samsung, kısa bir süre önce Galaxy A07 5G için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm A076BXXU3BZE3 yapı numarasıyla geliyor ve ilk etapta Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerindeki kullanıcılara sunuluyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
One UI 8.5 güncellemesi yaklaşık 3 GB boyutunda. Bununla birlikte güncellemeyi yüklerken kesilmeyen ve stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneriyoruz. Öte yandan olası veri kayıplarına karşın güncelleme öncesi önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayın. Çoğu zaman bir sorun çıkmıyor. Fakat yine de önceden önleminizi almak daha sağlıklı olacaktır.
One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Galaxy A07 5G için One UI 8.5 güncellemesini yüklemek oldukça basit. Eğer güncelleme bulunduğunuz bölgede yayınlandıysa çok yüksek ihtimalle otomatik bir bildirim alacaksınız. Ancak bazı durumlarda güncelleme gelmesine rağmen bildirim görünmeyebiliyor. Bu senaryoda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Bunu yaptığınızda telefonunuz için yeni bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilecek ve yama bulunduğu takdirde indirilecek.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Editörün Yorumu
Samsung, One UI 8.5 güncellemesinde benim beklediğimden daha hızlı davranıyor. Marka bu kapsamda ilk etapta amiral gemisi modellerini güncelledi ve an itibariyla giriş segmenti yeni sürüme geçiriyor. Eğer siz de Galaxy A07 5G kullanıcısıysanız çok yakında yeni sürümü alacağınızı söyleyebilirim.