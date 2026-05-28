Samsung'un Aşırı Ucuz Telefonu İçin One UI 8.5 Geldi!

Samsung kısa bir süre önce başlattığı One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını hız kesmeden sürdürüyor. Güney Koreli marka bu kapsamda uygun fiyatlı bir model için yeni sürümü kullanıma sundu. Peki güncellenen model hangisi? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A07 5G için One UI 8.5 Güncellemesi Yayında

Samsung, kısa bir süre önce Galaxy A07 5G için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm A076BXXU3BZE3 yapı numarasıyla geliyor ve ilk etapta Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam gibi Asya ülkelerindeki kullanıcılara sunuluyor. Güncellemenin önümüzdeki günlerde daha fazla ülkeye gelmesi bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

One UI 8.5 güncellemesi yaklaşık 3 GB boyutunda. Bununla birlikte güncellemeyi yüklerken kesilmeyen ve stabil bir Wi-Fi bağlantısı kullanmanızı öneriyoruz. Öte yandan olası veri kayıplarına karşın güncelleme öncesi önemli verilerinizin yedeğini almayı unutmayın. Çoğu zaman bir sorun çıkmıyor. Fakat yine de önceden önleminizi almak daha sağlıklı olacaktır.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Galaxy A07 5G için One UI 8.5 güncellemesini yüklemek oldukça basit. Eğer güncelleme bulunduğunuz bölgede yayınlandıysa çok yüksek ihtimalle otomatik bir bildirim alacaksınız. Ancak bazı durumlarda güncelleme gelmesine rağmen bildirim görünmeyebiliyor. Bu senaryoda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak. Bunu yaptığınızda telefonunuz için yeni bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilecek ve yama bulunduğu takdirde indirilecek.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung, One UI 8.5 güncellemesinde benim beklediğimden daha hızlı davranıyor. Marka bu kapsamda ilk etapta amiral gemisi modellerini güncelledi ve an itibariyla giriş segmenti yeni sürüme geçiriyor. Eğer siz de Galaxy A07 5G kullanıcısıysanız çok yakında yeni sürümü alacağınızı söyleyebilirim.