Büyük İş Birliği Duyuruldu! Türlerinin En İyisi İki Oyun Birleşecek

Activision ve Tencent, büyük bir iş birliğine gidiyor. Mobil pazarda oldukça ses getiren Call of Duty Mobile ile Persona 5 Royal'ın arkasındaki şirketler, her iki oyunun da kitlesini tek bir çatı altında toplayacak gibi görünüyor. Ayrıca eklenecek olan karakterlerle diğer oyuna olan ilgi düzeyinin de şu ankine kıyasla daha da artması bekleniyor.

Activision ile Tencent Neden İş Birliğine Gidiyor?

Tencent ile Activision arasındaki iş birliği hem mevcut oyuncuların ilgisini doğrudan oyunun üzerinde toplamaya devam etmek hem de oyuna yeni kişilerin de başlamasını sağlamak için yapılıyor. Bunun her iki oyun için de geçerli bir durum olduğunu belirtmek gerekiyor. Anlaşmadan sadece bir taraf değil, her iki taraf da kârlı çıkacak.

Her iki oyun da daha önce görmediği oyuncu kitlesine ulaşma imkânı elde edecek. Bilindiği üzere Call of Duty Mobile genellikle FPS oyunları oynamaktan hoşlananlara hitap ederken Persona 5 Royal ise rol yapma oyunları oynamaktan keyif alanları hedefliyor. Bu iş birliği her iki oyunun kitlesinin de farklı bir tür denemesini sağlayacak.

Bu anlaşma ayrıca her iki tarafın da gelirini artırmasını mümkün kılacak. Activision, özel kostümler ve etkinlikler ile oyun içi harcamaları artırırken Persona 5 Royal da oyun pazarında daha çok kişi tarafından keşfedilecek. Etkinlik süresi kısa tutulsa dahi iki şirket de bununla hem maddi hem manevi kazanç elde edecek.

Call of Duty Mobile'a Hangi Persona 5 Royal'dan Neler Eklenecek?

Tencent ile Activision arasındaki iş birliği kapsamında Call of Duty Mobile'a Persona 5 Royal evreninden sevilen dört karakter gelecek. Bunlardan ilki Joker ya da diğer bir deyişle Ren Amamiya olacak. Diğer karakterler arasında ise saldırı odaklı Panther (Ann Takamaki), gücüyle öne çıkan Queen (Makoto Niijima) ve Violet (Sumire Yoshizawa) yer alacak. Bu karakterlerin her birinin Persone 5 Royal'ın genel stiline bağlı kalması bekleniyor.

Persona 5 Royal Karakterleri Ne Zaman CoD Mobile'a Gelecek?

Persona 5 Royal karakterlerinin Call of Duty Mobile'a hangi tarihte geleceği net bir şekilde belirtilmedi ama Activision, oyunun Temmuz 2026'da geleceğini doğruladı. Geçmişteki iş birliklerine baktığımızda etkinliklerin başlaması için çoğunlukla ayın ilk yarısının tercih edildiğini görüyoruz. Büyük bir olasılıkla Persona 5 Royal karakterlerinin oyuna dahil olması ya da Temmuz başını ya da ortasını bulabilir.

Editörün Yorumu

Call of Duty Mobile ile Persona 5 Royal arasındaki iş birliği, oyun sektöründe her geçen giderek artan crossover (birleşme) eğiliminin başarılı örneklerinden biri olacağını düşünüyorum. Özellikle Fortnite ile oldukça yaygınlaşan bu eğilimden geri kalmayan Activision, rol yapma türünün en sevilen yapımlarından Persona 5 Royal'dan önemli karakterler alarak oyuncu sayısında ciddi bir artış elde edecektir.