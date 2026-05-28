75 Saat Pil Ömrü, 360 Derece Ses Sunan vivo Kulaklığın Özellikleri Açıklandı!

Akıllı telefon, tablet ve akıllı saatleriyle tanınan teknoloji devi vivo, yakında ilk kulak üstü kulaklık modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Daha önce kulak içi kulaklık modelleriyle karşımıza çıkan şirket, şimdi ise kafa üstü tasarıma sahip yeni modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Tanıtım için geri sayım sürerken vivo, yeni kablosuz kulak üstü kulaklığının özelliklerini resmî olarak açıkladı.

vivo Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık Özellikleri Neler Olacak?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Destekleniyor (58 dB)

Destekleniyor (58 dB) Sürücü: 40 mm dinamik sürücü

40 mm dinamik sürücü Ses Sertifikası: Hi-Res Audio Gold Label

Hi-Res Audio Gold Label Ses Teknolojisi: 360 derece uzamsal ses

360 derece uzamsal ses Bağlantı Desteği: Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme (telefon, tablet, bilgisayar)

Aynı anda 3 cihaza bağlanabilme (telefon, tablet, bilgisayar) Pil Ömrü: 75 saate kadar kullanım

75 saate kadar kullanım Ağırlık: 238 gram

238 gram Renk Seçenekleri: Beyaz, mor

vivo, yakın zamanda tanıtacağı yeni kulaklığının özelliklerini erkenden açıkladı. Şirketin paylaştığı bilgilere göre henüz ismi bilinmeyen bu kulak üstü model, 58 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. dB yani desibel, ses seviyesini ve şiddetini ölçmek için kullanılan bir birimdir. Bu da kulaklığın dış ortam seslerini 58 desibele kadar azaltabileceği anlamına geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse fısıltı yaklaşık 30 dB, normal konuşma 60 dB, yoğun trafik sesi ise 70-85 dB seviyesinde. Buna göre vivo’nun yeni kulaklığının metro, ofis, kafe ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda dış sesleri ciddi ölçüde bastırabileceğini söyleyebiliriz.

Bununla beraber cihaz, 40 mm dinamik sürücülere sahip olacak. Böylece kaliteli bir ses deneyimi sunması beklenen kulaklığın ses performansı için Hi-Res Audio Gold Label sertifikası da bulunuyor. Japan Audio Society (JAS) ve Consumer Technology Association (CTA) tarafından verilen bu sertifika ürününün yüksek çözünürlüklü ses standartlarını karşıladığını gösteriyor.

Bu arada vivo’nun kulak üstü kulaklığının 360 derece uzamsal sesi destekleyeceğini de söyleyelim. Oyun, dizi ve film izlerken fark yaratan bu teknoloji; seslerin kullanıcıya sadece sağ ve soldan değil, ön, arka ve çevreden geliyormuş hissi vermesini sağlıyor. Mesela bir oyun oynarken arkanızda bulunan rakibin adım sesleri gerçekten arkadan geliyormuş gibi duyulabiliyor. Bu da daha gerçekçi, sürükleyici ve keyifli bir kullanım sunuyor. Peki tüm bu dikkat çekici özelliklere sahip kulaklığın pil ömrü ne kadar?

Şirketin açıklamasına göre vivo’nun ilk kulak üstü kablosuz kulaklığı tek şarjla 75 saate kadar kullanım sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse en popüler kulak üstü kulaklıklardan Apple AirPods Max 2 yaklaşık 20 saat, JBL Tune 520BT 57 saat, Sennheiser HD 450BT ise 30 saate kadar pil ömrü vadediyor. Bu da vivo’nun yeni modelinin batarya performansıyla da oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

vivo Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık Tasarımı Nasıl Olacak?

vivo’nun ilk kulak üstü kulaklığı oldukça sade, modern ve premium bir görünüme sahip olacak gibi görünüyor. Özellikle ilk bakışta Apple AirPods Max’i andırıyor. Kulaklıkta yuvarlatılmış oval kulak kapakları tercih edilirken, kafa bandı kısmı ise yumuşak ve konforlu görünüyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda rahat bir deneyim sunabilmesi bekleniyor. Bu arada vivo, ürünün yalnızca 238 gram ağırlığında olacağını da açıkladı. Bu da kulaklığın oldukça hafif olacağı anlamına geliyor.

vivo Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo’nun ilk kulak üstü kablosuz kulaklığı 29 Mayıs’ta resmî olarak tanıtılacak. Böylece ürünün fiyatı da netlik kazanmış olacak. Zira şirket şu ana kadar fiyat konusunda herhangi bir açıklama yapmadı. vivo’nun düzenleyeceği etkinlikte kulaklığın yanı sıra vivo S60 serisi akıllı telefon modellerinin de duyurulması bekleniyor.

vivo’nun Yeni Kulaklığı Türkiye’de Satışa Sunulacak mı?

vivo’nun yeni kulak üstü kablosuz kulaklığının Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Şirketin ilk etapta ürünü Çin’de satışa sunması bekleniyor. Ancak vivo, Türkiye’de en aktif teknoloji markalarından biri konumunda. Şirketin hâlihazırda bazı kulak içi kulaklık modellerini de ülkemizde satışa sunduğunu biliyoruz. Bu nedenle kulak üstü kulaklığın küresel olarak tanıtılması durumunda Türkiye’de de satışa çıkma ihtimali var.

Editörün Yorumu

vivo’nun ilk kulak üstü kulaklığı teknik özellikleriyle oldukça iddialı görünüyor. Ben şu anda kulak içi kulaklık olan AirPods Pro 2'yi kullanıyor olsam da geçmişte uzun süre kulak üstü kulaklık da kullandım. Ses kalitesi gerçekten çok iyidi ancak sesi biraz yükselttiğimde dışarıya ses verdiğini fark ediyordum. Özellikle toplu taşımada bu durum biraz rahatsız edici olabiliyor. Umarım vivo’nun yeni modelinde böyle bir ses sızdırma problemi yaşanmaz.

Öte yandan ben bir kulaklık satın alırken en çok konfor, pil ömrü ve ses kalitesine dikkat ediyorum. vivo’nun yeni kulaklığı da kâğıt üzerinde bu üç konuda öne çıkıyor gibi görünüyor. Özellikle 75 saate kadar pil ömrü sunması ve hafif olması, günlük kullanım açısından büyük avantaj sağlayabilir.