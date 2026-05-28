Vivo X300 Pro'nun Değeri 6 Ayda 14 Bin TL Düştü

vivo X300 Pro’nun Türkiye’de satışa çıkmasının üzerinden çok uzun süre geçmedi. vivo'nun geçtiğimiz aralık ayında 99 bin 999 TL'den satışa sunduğu model, kamera başta olmak üzere teknik özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ancak telefonun değeri aradan geçen altı ayın ardından ciddi oranda azaldı. vivo X300 Pro, telefon fiyatlarının her geçen gün biraz daha arttığı Türkiye'de yüzde 13 değer kaybederek 86 bin 849 TL'ye düştü.

vivo X300 Pro Ne Kadar Değer Kaybetti?

vivo X300 Pro, Türkiye’de 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonuyla 99 bin 999 TL’den satışa sunuldu. Bu hamlenin ardından telefon, benzer fiyatlarla satışa çıkan Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max gibi üst seviye modellerle doğrudan rekabete girdi. Ancak Samsung'u bile zorlayan rekabet, vivo'yu fiyat politikasında değişiklik yapmaya itti.

Bu doğrultuda vivo X300 Pro, pttavm gibi platformlarda Türkiye garantili olarak 86 bin 849 TL'ye alınabilir hale geldi. Bu telefonun altı ay gibi bir sürede 13 bin 150 TL değer kaybettiği anlamına geliyor. Eğer telefonu ithalatçı garantili olarak alacak olursanız bu fiyat 82 bin 299 TL'ye kadar düşebilir. Amiral gemisi sınıfındaki bir telefon için bu düşüş oldukça yüksek. Özellikle telefonu çıkış döneminde satın alan kullanıcılar için aradaki fark can sıkıcı olabilir.

Model Çıkış Fiyatı Güncel Fiyat Fiyat Farkı vivo X300 Pro (16 GB RAM + 512 GB) 99.999 TL 86.849 TL Yaklaşık 13.150 TL

Bu tabloya göre vivo X300 Pro’nun fiyatı kısa süre içinde yaklaşık yüzde 13 oranında geriledi.

vivo X300 Pro Neden Bu Kadar Değer Kaybetti?

Peki Türkiye'deki akıllı telefon fiyatları her geçen gün artarken vivo X300 Pro'nun değeri nasıl oldu da bu kadar çabuk düştü. Aslında bu durum X300 Pro'nun bir amiral gemisi modeli olmasından kaynaklanıyor. Akıllı telefon üreticileri en çok amiral gemisi satışlarından kâr ediyor. Genellikle 500 dolar maliyeti olan bir telefon 1000 dolara satılıyor.

Bu nedenle rekabet zorlaştıkça markalar ve satıcılar fiyat tarafında daha esnek davranabiliyor. vivo X300 Pro her ne kadar en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listeinde olsa da Android pazarındaki rekabet oldukça sert. Samsung, Xiaomi, Honor ve OPPO gibi markalar aynı fiyat bandında iddialı modeller sunuyor.

Ne yazık ki bu üreticilerin her biri amiral gemisi telefon pazarını domine eden Apple karşısında zorlanıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı "o paraya Apple alırım" algısını sürdürüyor. Ki Apple'ın değer kaybının ne kadar düşük olduğunu düşünürsek bu durum oldukça normal.

vivo X300 Pro Almak Mantıklı mı?

vivo X300 Pro, gerçekten de harika bir telefon. Ancak her şeyin giderek daha pahalı hale geldiği Türkiye'de altı ayda yüzde 13 değer kaybı yaşaması biraz düşündürücü. Eğer X300 Pro'yu uzun yıllar kullanmak için almayı düşünüyorsanız evet bu telefon size göre olabilir.

Ancak 1-2 yılda bir telefon değiştiren biriyseniz ve bunu yaparken eski telefonunuzu satmayı tercih ediyorsanız vivo X300 Pro doğru seçenek olmayabilir. Ayrıca karar verirken rakip modellere de bakmak gerekiyor. Bu fiyat bandında Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra ve iPhone 17 Pro Max gibi güçlü alternatifler bulunuyor.

Editörün Yorumu

Türkiye'de yaşayan bir kullanıcı olarak değer kaybı meselesinin benim için oldukça kritik bir konu olduğunu söyleyebilirim. Mevcut telefonum çoğu kişi için olduğu gibi benim için de bir başlangıç sermayesi. Bu nedenle ben yeni bir telefon alırken değerini en az kaybeden modelleri tercih etmeye çalışıyorum. Ne yazık ki Türkiye'de iPhone dışında diğer markaların modelleri ciddi bir değer kaybı yaşıyor. Bu nedenle bunu göze almanız ya da yurt dışı telefonlara yönelmeniz gerekiyor.