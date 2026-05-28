vivo'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon: 50 MP Kamerası Var

vivo T4 Lite geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunuldu. Mediatek Dimensity 6300 işlemci, 50 megapiksel kamera ve 6.000 mAh batarya gibi özelliklerle gelen akıllı telefonun devam modeli de geliştiriliyor. vivo T5 Lite kısa bir süre önce önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen ayrıntılar!

vivo T5 Lite Google Play Desteklenen Cihazlar Listesinde Göründü

vivo T5 Lite, V2553 ve V2557 model numaralarıyla Google Play desteklenen cihazlar listesinde ortaya çıktı. Bu gelişme yaklaşan akıllı telefonun bataryasının 44W hızında şarj olacağını doğruluyor. Burada bir karşılaştırma yaparsak vivo T4 Lite 15W şarj desteği sunuyordu. Kısacası yeni modelin daha hızlı şarj olacağını söylemek mümkün.

Bununla birlikte geçmiş sızıntılara göre akıllı telefonda 6.500 mAh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkacak. Bu da 6.000 mAh’lik bir pile sahip önceki nesli göz önünde bulundurduğumuzda kayda değer bir artış diyebiliriz. Yani yeni model hem daha hızlı şarj olacak hem de daha uzun kullanım süreleri sunacak.

vivo T5 Lite 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

MediaTek Dimensity 6400 RAM: 8 GB'a kadar

8 GB'a kadar Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6500 mAh

6500 mAh Hızlı Şarj: 44W

vivo T5 Lite 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

vivo T5 Lite 5G, 6,7 inç boyutlarında 90Hz yenileme hızlarını ve 1.000 nit parlaklığı destekleyen LCD bir panelle bizleri karşılayacak. Selefinde 6,74 inç büyüklüğünde, 90Hz tazeleme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD bir panel kullanılmıştı. Bunları dikkate aldığımızda iki modelin de benzer bir ekran deneyimi sunacağını söylemek mümkün.

vivo T5 Lite 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek Dimensity 6400 işlemcisi kullanılacak. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Aynı zamanda an itibariyla realme 16 ve Motorola Moto G77 gibi akıllı telefon modellerine güç veriyor. Oyun performansında ise PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi yüksek grafikli yapımları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Ama bu modeli direkt olarak oyun oynamak için satın almak doğru olmaz.

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo şu ana dek T5 Lite'ın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Fakat daha önce de belirttiğimiz üzere bir önceki nesil geçen yılın haziran ayında tanıtıldı. Bu kapsamda yeni modelin de haziran veya en geç temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulması söz konusu. Bununla birlikte vivo T4 Lite ülkemizde satılmıyor. Bu nedenle yeni modelin de ülkemizi pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

vivo T5 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Lite ilk tanıtıldığında 107 dolar (4.911 TL) seviyesinde bir fiyata sahipti. Yeni modelin daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde 150 dolar (6.885 TL) seviyesinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alması bekleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 13.111 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 5G genel olarak ilgimi çekti. Eğer akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemesem bu modeli satın alırdım. Bunun dışında özellikleri de fena değil. Çoğu oyunu akıcı bir şekilde oynatabilecek yeteneklere sahip. Ancak yine de direkt olarak oyun odaklı bir model olmadığını unutmamak gerekiyor.