En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Zirvede 11 Yıllık Oyun Var

Her hafta düzenli olarak oyuncuların Steam'de en çok hangi oyunları satın aldığını gösteren liste paylaşılıyor. Bu hafta paylaşılan liste ile beraber 11-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. 11 yıl önce piyasaya sürülen MMORPG oyunu, listenin zirvesinde konumlandı.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Steam'de 11-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Black Desert yer aldı. Black Desert, en iyi MMORPG oyunları arasında bulunuyor. Kaliteli grafiklere sahip oyunda karakter oluşturup devasa haritada yaratıklarla savaşıyoruz. Savaşların hızlı tempolu olduğunu belirtelim. Ayrıca balıkçılık, çiftçilik ve ticaret de yapabiliyoruz.

İkinci sırada yer alan EA Sports FC 27, futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Steam'de yer alan bilgilere göre oyun Türkçe spiker desteğine sahip olacak. Oyunda ister arkadaşlarımızla ister dünyanın dört bir yanında bulunan oyuncularla mücadele edebileceğiz. Şu anda ön sipariş sürecinde olan oyun 25 Eylül 2026 tarihinde çıkacak.

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Helldivers 2, TPS oyunları oynaamyı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki temel amaç, evreni tehdit eden uzaylılara ve robotlara karşı mücadele etmek. Dört kişiye kadar ekip kurma özelliğine sahip oyunda her görev, farklı hedefler içeriyor ve düşman türlerine göre strateji geliştirmeyi gerektiriyor.

Aggro Crab ve Landfall tarafından geliştirilen Peak, fizik tabanlı bir tırmanma oyunudur. Co-op desteğine sahip olan Peak, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor. Başarılı bölüm tasarımlarına sahip oyunda engelleri aşarak ilerlemeye çalışıyoruz. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunun Steam incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Dünya genelinde 4-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Phantom Blade Zero konumlandı. S-GAME Studio tarafından Unreal Engine 5 motoruyla geliştirilen bu yapım, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hita pediyor. Yüksek tempolu dövüş mekaniklerine sahip oyunda sadece tek oyunculu mod bulunacak. Şu an ön sipariş sürecinde olan oyun 29 Ekim 2026 tarihine çıkacak.

Expression Games tarafından geliştirilen Hell Let Loose: Vietnam, savaş oyunları arasında yer alıyor. Yayıncılığını Team17'nin üstlendiği yapımda 50'ye 50 olmak üzere iki takımın mücadelesine tanık oluyoruz. 13 Ağustos 2026 tarihinde satışa sunulan oyun, bir haftada ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti.

Big Walk, arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Oyunda herhangi bir zaman sınırı, düşman veya skor kaygısı bulunmuyor. Devasa büyüklükte bir harita üzerinde özgürce yürüyüş yapabiliyoruz. Bu yolculukta karşımıza çıkan bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Oyunun Steam incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Başarılı oynanış sistemine sahip olan KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, en iyi JRPG oyunları arasınad bulunuyor. Square Enix tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Oyunun Steam incelemeleri "çok olumlu" durumda. Bu oyunu Mortal Shell II, Black Myth: Wukong ve Total War: Warhammer III takip ediyor.

Editörün Yorumu

Uzun yıllar önce piyasaya sürülen oyunların listede yer alması dikkatimi çekti. Black Desert, 11 yıl önce satışa sunulmuş olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. MMORPG türünü seven biri olarak Black Desert'ı daha önce oynamıştım ve uzun süre boyunca eğlenceliz aman geçirmemi sağlamıştı. 13 yıl önce piyasaya sürülen hayatta kalma oyunu Rust ise beşinci sırada yer almayı başardı. 14 yıl önce satışa sunulan Euro Truck Simulator 2 ise listenin dokuzuncu sırasında konumlandı.