Galaxy A36 İçin One UI 8 Güncellemesi Türkiye’de Yayınlandı

Samsung, Galaxy A36 için Android 16 tabanlı One UI 8.0 güncellemesini Türkiye’de yayınladı. Daha önce yalnızca Güney Kore’de sunulan kararlı sürüm, artık Türkiye’deki kullanıcıların telefonlarına da ulaşmaya başladı. 2,3 GB boyutundaki paket, yeni arayüz ve gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra birçok ek iyileştirme getiriyor.

Galaxy A36 İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Yayında

Geçtiğimiz hafta beta sürecini tamamlayan Samsung, Galaxy A36 kullanıcılarına kararlı One UI 8 sürümünü yayınladı. A366BXXU4BYI7 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, yaklaşık 2,3 GB boyutunda. Türkiye’deki kullanıcılar, cihazlarının Ayarlar, Yazılım güncellemesi, İndir ve yükle adımlarını takip ederek yeni sürümü kullanmaya başlayabilir.

Eğer güncellemeyi ilk denediğinizde görmezseniz endişelenmeyin. Tek yapmanız gereken yukarıdaki adımları günde bir ya da iki kere kontrol etmek. Ayrıca cihazınızda yeterince depolama alanı olduğundan emin olmakta ve şarja takılı bir şekilde güncelleme yapmakta da fayda var.

Android 16 tabanlı One UI 8, Gaşaxy A36 kullanıcıları için daha akıcı animasyonlar, yeni yapay zeka özellikleri, daha modern bir görünüm ve çok daha güvenli bir deneyim sunuuyor. Bildiğiniz üzere Galaxy A36 geçtiğimiz mart ayında tanıtıldı. Bu nedenle One UI 7 ile kutudan çıkan oldukça yeni bir model.

Bu nedenle One UI 8'in bambaşka bir deneyim sunmasını bekliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Yine de önemli bir güncelleme olduğu için kullanıcıların ilk fırsatta kurmasında fayda var. Samsung’un yazılım güncellemelerini uluslararası pazarlara bu kadar hızlı açması, Türkiye’deki kullanıcılar için sevindirici bir gelişme.

Özellikle orta segmentte konumlanan Galaxy A36, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen güncel Android 16 tabanlı One UI 8’e kavuşarak uzun süreli yazılım desteği alacağını kanıtladı.