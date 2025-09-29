Realme'nin 16 GB RAM'li Telefonu Performans Testine Girdi

Realme'nin merakla beklenen telefonu GT 8 Geekbench testinde görüntülendi. Bununla birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri ortaya çıktı. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek telefon Geekbench testinde yüksek puan alarak büyük bir başarının altına imza attı.

Realme GT 8 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

RMX6699 model numarasına sahip olan Realme GT 8, Geekbench'te tek çekirdek testinde 2 bin 825 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 840 puana ulaştı başardı. Bu, telefonun yüksek grafikli mobil oyunları ve yüksek kaynak gerektiren uygulamaları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceği anlamına geliyor.

Geekbench'e göre Android 16 işletim sistemine sahip telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisi ve 16 GB RAM bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Bu işlemci İki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

Realme GT 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonu GT 8, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun ekran büyüklüğü ise henüz belli değil. 2025 yılının mayıs ayında tanıtılan Realme GT 7'de 6,78 inç ekran büyüklüğü, 1264 x 2780 piksel çözünürlük, LTPO AMOLED ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya, yalnızca tek şarjla telefonun uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor. GT 8 ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Realme GT 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenmeye başlanan Realme GT 8'in ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımı beli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.