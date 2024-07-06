Kesinlikle Yükleyin: Galaxy A55 için Beklenen Güncelleme Yayında!

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1'in dağıtımına odaklanmasına rağmen, kullanıcı güvenliğini göz ardı etmeyerek son güvenlik güncellemelerini de yayınlamaya devam ediyor. Güney Koreli üretici son olarak ülkemizde de satılan Galaxy A55 modeli için Temmuz 2024 yamasını yayınladı.

Temmuz 2024 Güvenlik Güncellemesini İlk Alan Samsung Modeli Galaxy A55 Oldu

Temmuz 2024 güvenlik yamasını almaya başlayan ilk Samsung modeli Galaxy A55 oldu. Yeni yama A556EXXS4AXF6 yapı numarasıyla gelirken, Galaxy serisi telefonları etkileyen 33 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sayede modelin olası güvenlik tehlikelerine karşı daha korunaklı hale geldiğini belirtelim.

Temmuz 2024 güncellemesini akıllı telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!