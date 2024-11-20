Galaxy A56, S24 Ultra ile Aynı Özelliğe Sahip Olacak!

Galaxy Note 7'de yaşadığı batarya faciası sonrasında hızlı şarj konusunda oldukça temkinli adımlar atan Samsung amiral gemilerinde 45W hızlı şarjı henüz geçmedi. Orta seviye telefonlarında ise genellikle 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Amiral gemisini özelliklerini Galaxy A serisine getirerek orta segmentte çok ciddi bir yükseliş elde eden Samsung hızlı şarj konusunda da aynı adımı atacak. Galaxy M55/C55/F55 modellerine gelen 45W hızlı şarj desteği Galaxy A serisine geliyor.

Galaxy A56, 45W Hızlı Şarj Sunacak!

Galaxy A serisinde 45W hızlı şarj desteğine sahip ilk modelin Galaxy A56 olması bekleniyor. Mart 2025'ten önce tanıtılması beklenmeyen telefon 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş. 5 Megapiksel makro kamera kombinasyonuna sahip olacak. Yani kamera açısından Galaxy A55 ile aynı olacak.

Ön kameranın yükseltileceği telefonun Exynos 1580 işlemciden güç alması bekleniyor. 2.91 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bu işlemci AMD'nin RDNA 3 mimarisine dayanan yeni bir GPU ile donatıldı. Android 15 ile kutudan çıkacak olan telefon, 8 GB RAM'e sahip olacak.