Samsung Galaxy A56 Geliyor! İşte Yeni Detaylar

Samsung son dönemde merakla beklenen Galaxy S25 serisi ile gündemde olsa da, orta segmentin en çok satan modellerine ev sahipliği yapan Galaxy A serisi üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Aylar önce çalışmaları başlayan Galaxy A56 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A56: Exynos 1580 İşlemciye Sahip Olacak!

Detaylara geçmeden önce belirtmek isteriz: Galaxy A55, Mart ayında tanıtıldı yani henüz yeni bir model ve yerini alacak olan Galaxy A56 için uzun bir süre var. Beklentimiz gelecek yılın Mart ayında tanıtılacağı yönünde.

Hali hazırda piyasada olan Galaxy A55 gücünü 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Exynos 1480 işlemciden alıyor. Galaxy A56'nın ise Samsung Exynos 1580 işlemci ile gelmesini bekliyoruz. Yani kullanıcılar önemli bir performans artışı ile karşılaşacak.

Temmuz ayında ortaya çıkan bir Geekbench performans testi Exynos 1580'in, Snapdragon 888 seviyesinde bir performans sunduğunu gözler önüne sermişti. Bu performans Galaxy A56'yı orta segmentten, orta - üst segment seviyesine çıkarabilir.

Samsung Galaxy A56 özellikleri konusunda yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.