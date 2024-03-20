Samsung, Galaxy AI Desteğini Eski Amiral Gemisine Sunmak İçin Çalışmalara Başladı!

Birkaç gün önce Galaxy AI'ın geleceği yeni Samsung telefon modelleri açıklanmıştı. Galaxy S24 ile birlikte tanıtılan Galaxy AI, teknoloji devinin telefonlarına adeta farklı bir boyut kazandıracak.

Şu an güncelde Samsung Galaxy S23 kullanıcıların yeni güncelleme ile birlikte yapay zeka özelliklerine kavuşmayı bekliyor. Yeni paylaşılan bilgilere göre eğer şirket bir yolunu bulursa Samsung eski amiral gemilerine de yapay zeka özelliklerini entegre edecek.

Galaxy AI'ın Geleceği Telefonlar Çoğalıyor

Samsung Mobil Dünya Başkanı TM Roh, Kore'de düzenlenen bir toplantıda, Galaxy AI'ı Galayx S22 serisindeki telefonlara getirmek üzere çalıştıklarını söyledi. 2022 yılının en iyi telefon serilerinden biri olan S22, yapay zeka işlevlerini destekleyecek donanıma sahip olmadığı için şirket şu an bunun yollarına araştırma sürecinde.

Teknik olarak tek yazılım güncellemesi ile seriye bir takım yeni yapay zeka özelliklerinin getirilebileceği de söyleniyor. TM Roh, böyle bir süreçten geçtiklerini söylemesine rağmen bunun net bir şekilde gerçekleşeceğine dair net ifadelerden kaçındı.

Yani anlaşılacağı üzere S22 serisine yapay zeka özelliklerinin gelmesi üzerine araştırmalar devam ediyor ancak bir yol bulunmazsa böyle bir şey mümkün olmayacak.

Galaxy AI'ın geleceği kesinleşen modeller de şu şekilde: