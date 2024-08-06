Galaxy A Serisi Telefon Sahiplerine Müjdeli Haber!

Akıllı telefonlarda AI yani yapay zeka teknolojileri genellikle amiral gemisi telefonlar ile kullanıcılara sunuluyor. Apple, Intelligence ile bu konuda yeni adım atarken en büyük rakibi Samsung, Galaxy AI ekosistemine orta seviye telefonlarını dahil etmeye hazırlanıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A serisinden bahsediyoruz.

Galaxy AI, Galaxy A Serisine Geliyor!

Yapay zeka tabanlı özelliklerin ilk etapta amiral gemileri ile sunulması gayet normal çünkü bu özellikler ciddi bir işlem gücü gerektiriyor. Ancak günümüzde Galaxy A serisi gibi birçok orta seviye telefon günlük kullanımda ihtiyaç duyulandan çok daha fazla performans sunabilir hale geldi.

Galaxy A35 ve Galaxy A55, Galaxy AI ile buluşması beklenen ilk orta seviye telefonlar olarak görülüyor. Tabii net bir tarih bulunmuyor ancak One UI 6.1.1 güncellemesiyle bunun gerçekleştirilme ihtimali oldukça yüksek.

Galaxy S24 serisindeki tüm özelliklerin Galaxy A serisine sunulmayacağına eminiz ancak hangi yapay zeka özelliklerinin dahil edilip edilmeyeceğini bilmiyoruz.

Samsung, Unpacked 2024 etkinliğinde yaptığı açıklama ile bu yenilikçi AI özelliklerini telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar dahil olmak üzere 200 milyondan fazla Galaxy cihazına getirmek istediğini doğruladı.