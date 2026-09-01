Samsung'dan Şarjı 25 Saat Giden Laptop! 16 GB RAM'i Var

Samsung, daha önce piyasaya sürdüğü Galaxy Book 6 serisine yeni bir seçenek ekledi. Güney Koreli marka Galaxy Book 6’nın 14 inç ekran boyutuna ve Intel Core 3 ile Intel Core 5 işlemci seçeneklerine sahip yeni bir versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu. Peki markanın yeni dizüstü bilgisayarı neler vadediyor? İşte merak edilen ayrıntılar!

Galaxy Book 6 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 14 inç

Ekran türü: LCD

Ekran çözünürlüğü: 1.920 x 1.200 piksel

Ekran en boy oranı: 16:10

Ekran parlaklığı: 350 nit

Ekran kaplaması: Yansıma önleyici

İşlemci seçenekleri: Intel Core 3 ve Intel Core 5

Grafik birimi: Intel Graphics

Yapay zeka birimi: Intel NPU

Yapay zeka performansı: 15 TOPS seviyesine kadar

RAM seçenekleri: 8 GB ve 16 GB

Depolama seçenekleri: 256 GB ile 1 TB arası

Batarya: 61,2 Wh

Pil ömrü: 25 saate kadar

Şarj: 45W USB Type-C

30 dakikalık şarj: Yaklaşık yüzde 33

USB Type-C: 2 adet

USB Type-A: 1 adet

Görüntü çıkışı: HDMI 1.4

Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4

Kulaklık girişi: 3,5 mm

Web kamerası: 2 megapiksel ve 1080p video desteği

Hoparlör: Dolby Atmos destekli stereo hoparlör

İşletim sistemi: Windows 11 Home veya Windows 11 Pro 25H2

Yapay zeka araçları: AI Select AI Cut Out ve Note Assist

Boyutlar: 313 x 221 x 15,7 mm

Ağırlık: 1,35 kg

Renk seçenekleri: Violet Silver ve Gray

Galaxy Book 6 Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy Book 6'da 14 inç boyutlarında, 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan LCD bir panele sahip. Modelin yüksek çözünürlükleri desteklemesi sayesinde ekran içeriklerini net ve keskin bir şekilde görebileceksiniz. Öte yandan 60Hz yenileme hızı da dizüstü bilgisayarlar için yeterli düzeyde diyebiliriz.

Galaxy Book 6 İşlemci Özellikleri Neler?

Modelde Intel Core 3 ve Intel Core 5 olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuluyor. Bunun yanı sıra her iki versiyonda da Intel Graphics entegre grafik birimi bulunuyor. Bu donanımların ortak noktası, günlük kullanım ve ofis işleri için uygun olmaları. Yani bu işlemcilerden üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Zaten cihazların temel odağı da oyun değil.

Galaxy Book 6 RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Cihazda 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuluyor. Depolama tarafında ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar uzanan seçenekler bulunuyor. Kısacası ürünü satın alırken ihtiyaçlarınıza göre farklı bellek ve depolama kapasiteleri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Tabii RAM ve depolama kapasitesi arttıkça cihazın fiyatı da yükseliyor.

Galaxy Book 6 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung, Galaxy Book 6’nın yeni versiyonunun başlangıç fiyatını 799 dolar olarak açıkladı. Bu tutar güncel döviz kuru üzerinden 38.571 TL’ye denk geliyor. Öte yandan Samsung’un dizüstü bilgisayarlarının geçmiş yıllarda Türkiye’de satışa sunulduğunu biliyoruz. Bu nedenle Galaxy Book 6’nın yeni versiyonunun da ülkemizde satışa çıkma ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

Galaxy Book 6’ya gelen bu yeni 14 inçlik versiyon benim de ilgimi çekmeyi başardı. Özellikle Samsung’un 25 saate kadar batarya ömrü iddiası dikkat çekici. Bu kullanıcıların özellikle gün içerisinde sürekli şarj cihazı aramak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor diyebilirim.