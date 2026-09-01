En Detaylı NPC Sistemine Sahip Fable'ın Oynanış Süresi Açıklandı

Yeni Fable oyunu oldukça uzun bir zamandan beri bekleniyor. 2010 yılında Fable 3'ün piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça uzun bir süre geçti. 10 yılı aşkın bir bekleyişin ardından oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanan oyunun şimdi de ana hikâyesini bitirmenin ne kadar süreceği belli oldu.

Fable'ın Oynanış Süresi Ne Kadar Olacak?

Fable'ın ana hikâyesi 15-20 saatlik bir oynanış süresi sunacak. Yan görevler ve açık dünya keşfi de aynı süreye denk gelecek. Toplamda ise 30-40 saatlik bir oynanış bizi bekliyor. Örneğin ana hikâyeyi 16 saatte bitirdiğinizi varsayalım. Keşif odaklı ilerler ve yan görevleri de mümkün olduğunca yavaş şekilde yapmak isterseniz oyuna yaklaşık olarak 36 saatinizi ayırmanız gerekebilir.

Aslına bakacak olursanız bu süre bize yeni oyunun nasıl bir yapıda olacağı hakkında önemli ipucu sağlıyor. 15-20 saatlik bir ana hikâye süresi, oyunun gereksiz yere uzatılmadığına işaret ediyor. Açık dünya keşfi ve yan görevler için de aynı sürenin belirtilmesi, oyunun dünyasının dolu dolu hissettireceğini gösteriyor.

Harita muhtemelen devasa boyutta olmayacak. Daha ideal bir boyutta ama daha zengin içerik sunan bir dünya ile karşımıza çıkabilir. Playground Games tarafından geliştirlecek olan yapım, açık dünya türüne sahip olacağı için bu detay önemli. Oyuncular, Albion evrenini ne kadar kapsamlı şekilde keşfedebilirse o kadar etkileyici bir deneyim elde edilecektir.

Fable'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5050 / NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Intel A580

NVIDIA RTX 5050 / NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Intel A580 İşlemci: Intel i7‐6850K / AMD Ryzen 5 2600

Intel i7‐6850K / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 12 GB

12 GB DirectX: Sürüm 12

Fable'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 TI / AMD Radeon RX 6700 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 TI / AMD Radeon RX 6700 XT İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5‐11600KF

AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5‐11600KF RAM: 16 GB

16 GB DirectX: Sürüm 12

Fable'ı Oynamak İçin Kaç GB Alan Gerekecek?

Fable'ı sorunsuz bir şekilde yüklemek ve oynamak için en az 135 GB depolama alanına ihtiyacınız olacak. Eğer yeterli kullanılabilir depolama alanına sahip değilseniz gereksiz programları kaldırabilir, oynamadığınız ama boşuna yer kaplayan oyunlardan kurtulabilir, yüksek çözünürlüklü video ve fotoğrafları bulut depolama hizmeti üzerinden saklayabilirsiniz.

Fable Nasıl Bir Oyun Olacak?

Açık dünya oyunları arasında konumlanacak olan Fable aslında oldukça önemli bir seriye dayanıyor. 2000'li yıllarda Xbox markasının olmazsa olmaz yapımlarındandı. Bu yeni oyun, önceki oyunları oynamanızı gerektirmeyecek. Geliştiriciler, Albion evrenini, mizahını ve atmosferini alıp kullanacak ama seriyi anlamakla uğraşmanıza gerek olmayacak. Bu oyun, karşınıza tamamen yepyeni bir hikâye ile çıkacak.

Oyunda ilerlerken çeşitli görevleri yerine getirmeniz gerekecek. Ama bunun yanında açık dünyayı da istediğiniz gibi keşfedebileceksiniz. En önemli yönlerinden biri, kendi karakterinizi istediğiniz gibi oluşturup özelleştirebilmeniz olacak. Oyunda NPC'ler önemli yere sahip olacak. Onlarla arkadaşlıklar kurabileceğiniz gibi, isterseniz düşman olmayı da tercih edebileceksiniz. Hatta evlenmek bile mümkün olacak.

Fable Ne Zaman Çıkışını Gerçekleştirecek?

Fable'ın çıkış tarihi, 23 Şubat 2027 olarak belirlendi. Oyun, PC, Xbox Series X / S ve PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Forza Horizon 6'nın da geliştiricisi olan Playground Games tarafından ele alınan bu oyunun standart sürümü, Xbox ve PlayStation mağazaları üzerinden 2 bin 999 TL, Steam'de ise 48.99 dolara (2 bin 364 TL) ön sipariş verilebiliyor.

Fable'da Türkçe Dil Desteği Olacak mı?

İncelemelerimize göre Fable'da şu an Türkçe dil desteği bulunmuyor. Geliştirici, sadece 10 dil için destek sunuyor. Bunların arasında Almanca, Japonca, Fransızca, Brezilya Portekizcesi, Kastilya İspanyolcası, Basitleştirilmiş Çince, Lehçe, İtalyanca, Latin Amerika İspanyolcası yer alıyor. Seslendirme desteğine sahip diller ise sadece İngilizce, Almanca, Brezilya Portekizcesi ve Latin Amerika İspanyolcası ile sınırlı.

Editörün Yorumu

Fable için bu uzunluğun gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası gereksiz yere uzatılmamasını da mantıklı buldum. 80-100 saatlik oynanış süresine sahip ama sürekli kendini tekrar eden bir oyundan çok daha iyi deneyim sunacağı aşikâr. Zaten sadece ana hikâyeden de ibaret olmayacak. Yan görevler de olacak. NPC'lere epey ağırlık verildiği için onlarla etkileşim kurarak da epey vakit geçirmek mümkün olacak. Bunlar size kesinlikle 20 saatin üzerinde bir oynama imkânı sağlayacaktır.