En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Türk Oyuncular Bu Oyunu Bırakamıyor

Valve, her hafta Steam'de en çok satılan oyunları gösteren liste yayınlıyor. Bu liste sayesinde hem küresel çapta hem Türkiye özelinde en çok hangi yapımların satın alındığı görülebiliyor. Bu hafta yayınlanan listenin Türkiye versiyonunun zirvesinde ise geçen haftadan ilk 3'e giren How to Fish yer aldı.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncular, geride bıraktığımız hafta içinde en çok How to Fish adlı oyunu satın aldı. Arkadaşlarla oynanabilen oyunlar arasında konumlanan bu yapım, fizik tabanlı bir balıkçılık simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. 4 kişiye kadar co-op desteği var. Yani arkadaşlarınızla birlikte dilediğiniz gibi girip eğlencenin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Küçük bir adada geçiyor. Küçük bir oyun ekibiniz varsa tadını çıkarabileceğiniz türden yapım olduğu söylenebilir.

25 Ağustos ila 1 Eylül 2026 tarihlerinde en çok satın alınan ikinci oyun, EA Sports FC 27 oldu. Üstelik bu yapım daha resmî olarak çıkışını bile gerçekleştirmedi. Sadece ön sipariş döneminde. Standart sürümü 69.99 dolara (3 bin 378 TL) satılıyor. Türkiye'de futbol çok sevilerek takip edildiğinden dolayı bu kadar yoğun ilgi görmesi normal karşılanabilir. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak açık dünya içermesi de insanların ilgisini çekmiş durumda.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Star Wars Zero Company How to Fish NBA 2K27 Crimson Desert Enhanced Dead by Daylight EA Sports FC 27 Wardogs Red Dead Redemption 2 Forza Horizon 6 Elden Ring

Electronic Arts tarafından geliştirilen Star Wars Zero Company, Türk oyuncuların en çok satın aldığı 10. oyun olurken dünya genelindeyse en çok para harcanan oyun konumunda. Sıra tabanlı strateji oyunları arasında konumlanan oyunda durdurulmaması hâlinde galaksi için büyük bir tehdide karşı mücadele veriyorsunuz. Zero Company'nin lideri Hawks'ı yönetiyorsunuz.

Listenin ikinci sırasında Türkiye'de en çok satın alınan How to Fish konumlandı. Bunu da NBA 2K27 takip ediyor. Bu da EA Sports FC 27 gibi bir simülasyon oyunu ama futbola değil, basketbola odaklanıyor. Şu anda 69.99 dolara (3 bin 378 TL) ön sipariş verilebiliyor. Yani henüz tam olarak piyasaya sürülmüş bile değil. Oyuncularla buluşması, 4 Eylül 2026 tarihini bulacak.

Editörün Yorumu

Steam'de en çok satın alınan oyunlara baktığımda How to Fish'in sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdığını görüyorum. Bu oyun, geçen hafta da Türkiye'de en çok satın alınan ikinci oyun konumundaydı. İlk sırada ise Gallipoli yer almıştı. Geçen haftanın zirvedeki oyununun sekizinci sıraya gerilemesi de bana epey ilginç geldi.