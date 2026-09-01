En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! Türk Oyuncular Bu Oyunu Bırakamıyor
Steam'de 25 Ağustos ile 1 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar açıklandı. Listeye damgasını vuran oyun ise balıkçılık simülasyonu oldu.
⚡ Önemli Bilgiler
- Türk oyuncular, 25 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde en çok How to Fish'i kütüphanelerine eklemek için para harcadı. Bu yapımı ise 25 Eylül 2026'da piyasaya sürülecek olup şu an ön siparişe açık durumda olan EA Sports FC 27 takip etti.
- Star Wars Zero Company, dünya genelinde en çok satın alınan oyun olarak öne çıktı. Küresel çapta en çok para harcanan ikinci oyun ise Türkiye'de en çok satın alınan oyun konumundaki How to Fish oldu.
- Türkiye genelinde en çok satın alınan üçüncü oyun Red Dead Redemption 2 olurken NBA 2K27 ise dünya genelinde en fazla harcama yapılan üçüncü oyun olarak dikkat çekti.
Valve, her hafta Steam'de en çok satılan oyunları gösteren liste yayınlıyor. Bu liste sayesinde hem küresel çapta hem Türkiye özelinde en çok hangi yapımların satın alındığı görülebiliyor. Bu hafta yayınlanan listenin Türkiye versiyonunun zirvesinde ise geçen haftadan ilk 3'e giren How to Fish yer aldı.
Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?
- How to Fish
- EA Sports FC 27
- Red Dead Redemption 2
- Crimson Desert (Enhanced)
- Forza Horizon 6
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Dead by Daylight
- Gallipoli
- NBA 2K27
- Star Wars Zero Company
Türk oyuncular, geride bıraktığımız hafta içinde en çok How to Fish adlı oyunu satın aldı. Arkadaşlarla oynanabilen oyunlar arasında konumlanan bu yapım, fizik tabanlı bir balıkçılık simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. 4 kişiye kadar co-op desteği var. Yani arkadaşlarınızla birlikte dilediğiniz gibi girip eğlencenin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Küçük bir adada geçiyor. Küçük bir oyun ekibiniz varsa tadını çıkarabileceğiniz türden yapım olduğu söylenebilir.
25 Ağustos ila 1 Eylül 2026 tarihlerinde en çok satın alınan ikinci oyun, EA Sports FC 27 oldu. Üstelik bu yapım daha resmî olarak çıkışını bile gerçekleştirmedi. Sadece ön sipariş döneminde. Standart sürümü 69.99 dolara (3 bin 378 TL) satılıyor. Türkiye'de futbol çok sevilerek takip edildiğinden dolayı bu kadar yoğun ilgi görmesi normal karşılanabilir. Serinin önceki oyunlarından farklı olarak açık dünya içermesi de insanların ilgisini çekmiş durumda.
Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?
- Star Wars Zero Company
- How to Fish
- NBA 2K27
- Crimson Desert Enhanced
- Dead by Daylight
- EA Sports FC 27
- Wardogs
- Red Dead Redemption 2
- Forza Horizon 6
- Elden Ring
Electronic Arts tarafından geliştirilen Star Wars Zero Company, Türk oyuncuların en çok satın aldığı 10. oyun olurken dünya genelindeyse en çok para harcanan oyun konumunda. Sıra tabanlı strateji oyunları arasında konumlanan oyunda durdurulmaması hâlinde galaksi için büyük bir tehdide karşı mücadele veriyorsunuz. Zero Company'nin lideri Hawks'ı yönetiyorsunuz.
Listenin ikinci sırasında Türkiye'de en çok satın alınan How to Fish konumlandı. Bunu da NBA 2K27 takip ediyor. Bu da EA Sports FC 27 gibi bir simülasyon oyunu ama futbola değil, basketbola odaklanıyor. Şu anda 69.99 dolara (3 bin 378 TL) ön sipariş verilebiliyor. Yani henüz tam olarak piyasaya sürülmüş bile değil. Oyuncularla buluşması, 4 Eylül 2026 tarihini bulacak.
Dünyanın En Sevilen Serilerinden Biri Xbox'a Özel Olabilir
Xbox, birkaç ay önce bazı oyunların sadece Xbox'a özel olabileceğinin sinyalini vermişti. Bunların arasında sevilen bir serinin de olabileceği ileri sürüldü.
Editörün Yorumu
Steam'de en çok satın alınan oyunlara baktığımda How to Fish'in sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırdığını görüyorum. Bu oyun, geçen hafta da Türkiye'de en çok satın alınan ikinci oyun konumundaydı. İlk sırada ise Gallipoli yer almıştı. Geçen haftanın zirvedeki oyununun sekizinci sıraya gerilemesi de bana epey ilginç geldi.