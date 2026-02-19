Samsung Galaxy Book 6 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Tüm Özellikleri
Samsung'un CES 2026'da tanıttığı Galaxy Book 6 Serisi laptoplarının fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. İşte, merak edilen detaylar.
⚡ Önemli Bilgiler
- Galaxy Book 6 serisinin 25 Şubat'ta ön siparişe açılması ve 11 Mart'ta satışa sunulması bekleniyor.
- Serinin giriş seviyesi modeli 1.149 Euro, Pro versiyonu 1.800 Euro ve Ultra modeli ise 3.400 Euro'dan başlayan fiyatlarla listeleniyor.
- Yeni serinin Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2026 fuarında ilk kez sahneye çıkan Samsung Galaxy Book 6 serisinin özellikleri ve fiyatları netleşti. Peki, standart, Pro ve Ultra versiyonlarıyla gelecek olan Galaxy Book 6 serisinin, fiyatı ve özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.
Samsung Galaxy Book 6 Özellikleri
|Özellikler
|Galaxy Book 6
|Galaxy Book 6 Pro
|Galaxy Book 6 Ultra
|Ekran Boyutu
|14 / 16 inç
|14 inç / 16 inç
|16 inç
|Ekran Teknolojisi
|LCD
|AMOLED Dokunmatik
|Dynamic AMOLED 2X Dokunmatik
|İşlemci
|Core Ultra 5 / Ultra Series 3
|Core Ultra 5 / Ultra 7 / Ultra X 7 Series 3
|Core Ultra 7 / Ultra X7 / Ultra X9 Series 3
|Grafik
|Intel Arc
|Intel Arc
|Intel Arc / RTX 5060 / RTX 5070
|RAM
|32 GB'a kadar LPDDR5X
|16 / 32 GB LPDDR5X
|64 GB'a kadar LPDDR5X
|Depolama
|1 TB'a kadar PCIe SSD
|1 TB'a kadar PCIe SSD
|2 TB'a kadar PCIe SSD
|Ek SSD Yuvası
|Yok
|16 inç modelinde var
|Var
|Ses
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|6 Hoparlör, Dolby Atmos
|Batarya
|Belirtilmedi
|78Wh (16 inç)
|80.2Wh
|Portlar
|USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI
|USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI
|USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI 2.1
Serinin en üst donanımına sahip Galaxy Book 6 Ultra, doğrudan profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlandı. Cihazda, 16 inç boyutunda yansıma önleyici kaplamaya sahip dokunmatik bir WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılıyor. Bu ekran, aydınlık ortamlarda 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.
Donanım tarafında ise Core Ultra 7, Ultra X7 ve X9 Series 3 işlemcilerle gelen Ultra modeli, yapay zeka işlemleri için 50 TOPS performans değeri sunuyor. Cihazda, grafik birimi olarak da entegre Intel Arc'ın yanı sıra GeForce RTX 5060 ve 5070 seçenekleri mevcut. Ayrıca bilgisayar, 64 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip.
Galaxy Book 6 Pro versiyonu ise 14 ve 16 inçlik olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak. Her iki seçenekte de AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. Core Ultra 5, 7 ve X7 Series 3 işlemciler ile gelen Galaxy Book 6 Pro, grafik tarafında ise Intel Arc'a sahip. Pro modelinde RAM kapasitesi 32 GB'a, depolama alanı ise 1 TB SSD'ye kadar çıkartılabiliyor. Ayrıca 16 inçlik versiyonunda, ek bir depolama yuvası da bulunuyor.
Serinin giriş seviye ürünü olan Galaxy Book 6 modeli de tıpkı Pro modeli gibi 14 ve 16 inç boyutlarında üretildi. Core Ultra 5 işlemciye sahip Galaxy Book 6, 32 GB'a kadar RAM desteğine sahip. Ayrıca bu modelde, diğer modeller de kullanılan AMOLED ekran yerine LCD ekran bulunuyor. Bu ek olarak, ekranlarda dokunmatik özelliği de yok.
Peki, Galaxy Book 6 modellerinin fiyatı ve çıkış tarihi ne olacak?
Samsung Galaxy Book 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Güncel bilgilere göre Galaxy Book 6 serisinin 25 Şubat'ta ön siparişe açılması, 11 Mart'ta ise raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi model 1.149 Euro (yaklaşık 60 bin TL), Pro versiyon 1.800 Euro (yaklaşık 94 bin TL) ve üst model Ultra ise 3.400 (yaklaşık 176 bin TL) Euro'dan başlayan etiketlere sahip. Tercih edilecek donanım özelliklerine göre bu rakamların artabileceğini belirtmekte fayda var. Serinin Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.