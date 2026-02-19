Samsung Galaxy Book 6 Serisi Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Tüm Özellikleri

Geçtiğimiz ay düzenlenen CES 2026 fuarında ilk kez sahneye çıkan Samsung Galaxy Book 6 serisinin özellikleri ve fiyatları netleşti. Peki, standart, Pro ve Ultra versiyonlarıyla gelecek olan Galaxy Book 6 serisinin, fiyatı ve özellikleri neler? Gelin birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Book 6 Özellikleri

Özellikler Galaxy Book 6 Galaxy Book 6 Pro Galaxy Book 6 Ultra Ekran Boyutu 14 / 16 inç 14 inç / 16 inç 16 inç Ekran Teknolojisi LCD AMOLED Dokunmatik Dynamic AMOLED 2X Dokunmatik İşlemci Core Ultra 5 / Ultra Series 3 Core Ultra 5 / Ultra 7 / Ultra X 7 Series 3 Core Ultra 7 / Ultra X7 / Ultra X9 Series 3 Grafik Intel Arc Intel Arc Intel Arc / RTX 5060 / RTX 5070 RAM 32 GB'a kadar LPDDR5X 16 / 32 GB LPDDR5X 64 GB'a kadar LPDDR5X Depolama 1 TB'a kadar PCIe SSD 1 TB'a kadar PCIe SSD 2 TB'a kadar PCIe SSD Ek SSD Yuvası Yok 16 inç modelinde var Var Ses Dolby Atmos Dolby Atmos 6 Hoparlör, Dolby Atmos Batarya Belirtilmedi 78Wh (16 inç) 80.2Wh Portlar USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI USB-A, Thunderbolt 4 ve HDMI 2.1

Serinin en üst donanımına sahip Galaxy Book 6 Ultra, doğrudan profesyonel kullanıcılara yönelik hazırlandı. Cihazda, 16 inç boyutunda yansıma önleyici kaplamaya sahip dokunmatik bir WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekran kullanılıyor. Bu ekran, aydınlık ortamlarda 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

Donanım tarafında ise Core Ultra 7, Ultra X7 ve X9 Series 3 işlemcilerle gelen Ultra modeli, yapay zeka işlemleri için 50 TOPS performans değeri sunuyor. Cihazda, grafik birimi olarak da entegre Intel Arc'ın yanı sıra GeForce RTX 5060 ve 5070 seçenekleri mevcut. Ayrıca bilgisayar, 64 GB RAM ve 2 TB SSD'ye sahip.

Galaxy Book 6 Pro versiyonu ise 14 ve 16 inçlik olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla satışa sunulacak. Her iki seçenekte de AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. Core Ultra 5, 7 ve X7 Series 3 işlemciler ile gelen Galaxy Book 6 Pro, grafik tarafında ise Intel Arc'a sahip. Pro modelinde RAM kapasitesi 32 GB'a, depolama alanı ise 1 TB SSD'ye kadar çıkartılabiliyor. Ayrıca 16 inçlik versiyonunda, ek bir depolama yuvası da bulunuyor.

Serinin giriş seviye ürünü olan Galaxy Book 6 modeli de tıpkı Pro modeli gibi 14 ve 16 inç boyutlarında üretildi. Core Ultra 5 işlemciye sahip Galaxy Book 6, 32 GB'a kadar RAM desteğine sahip. Ayrıca bu modelde, diğer modeller de kullanılan AMOLED ekran yerine LCD ekran bulunuyor. Bu ek olarak, ekranlarda dokunmatik özelliği de yok.

Peki, Galaxy Book 6 modellerinin fiyatı ve çıkış tarihi ne olacak?

Samsung Galaxy Book 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Güncel bilgilere göre Galaxy Book 6 serisinin 25 Şubat'ta ön siparişe açılması, 11 Mart'ta ise raflardaki yerini alması bekleniyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi model 1.149 Euro (yaklaşık 60 bin TL), Pro versiyon 1.800 Euro (yaklaşık 94 bin TL) ve üst model Ultra ise 3.400 (yaklaşık 176 bin TL) Euro'dan başlayan etiketlere sahip. Tercih edilecek donanım özelliklerine göre bu rakamların artabileceğini belirtmekte fayda var. Serinin Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.