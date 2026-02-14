İş İçin En İyi Laptop Mu? İşte ASUS ExpertBook B5 G2'nin Özellikleri

ASUS, iş dünyası için tasarladığı yeni nesil yapay zeka destekli ExpertBook B5 G2 modelini görücüye çıkardı. Copilot+PC sınfında yer alan bu laptop, ultra taşınabilir yapısı ve üst düzey güvenlik donanımlarıyla iş dünyasının tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

ASUS ExpertBook B5 G2 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 ve 16 inç

: 14 ve 16 inç Ekran Teknolojisi :NanoEdge

:NanoEdge Ekran Çözünürlüğü : 2,5K

: 2,5K Ekran Parlaklığı : 400 nit

: 400 nit İşlemci : Intel Core Ultra 7 (Series 3)

: Intel Core Ultra 7 (Series 3) İşletim Sistemi : Windows 11 Pro

: Windows 11 Pro RAM : 64 GB DDR5 RAM

: 64 GB DDR5 RAM Depolama : 2 TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD

: 2 TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD Batarya: 65WH

ASUS, yeni ExpertBook B5 G2'yi, Intel’in en yeni Core Ultra 7 (Series 3) işlemcisi ile sunuyor. Bu işlemciye, 50 TOPS gücündeki NPU ve dahili Intel grafikleri eşlik ediyor. 64 GB'a kadar DDR5 RAM ve 2 TB SSD depolama seçenekleriyle gelen Copilot+ PC sertifikalı laptop, en ağır render ve veri işleme işlemlerini bile zorlanmadan yapabiliyor.

Gelişmiş donanım gücünü ASUS MyExpert yazılımıyla destekleyen bilgisayar; uzun belgeleri saniyeler içerisinde özetliyor, toplantı notlarını otomatik olarak çıkarıyor ve canlı çeviri yapabiliyor. ASUS, bütün bu özellikleri sadece 1.38 kg ağırlığındaki şık ve zarif alüminyum kasaya sığdırmayı başarmış. ExpertBookB5 G2'nin bu hafif yapısı, kullanıcılara taşınabililik noktasında büyük bir avantaj sağlıyor.

ExpertBookB5 G2'nin ince ve hafif yapısı, dayanıklılık konusunda sizi yanıltmasın. Bu cihaz, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık testlerinden geçmeyi başarmış sağlam bir yapıya sahip. Ayrıca, ExpertCool soğutma sistemiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Cihaz, ekran kısmında ise 2,5K çözünürlüğe, 400 nit parlaklığa ve yansıma önleyici panele sahip 180 derece yatabilen 14/16 inç NanoEdge ekran ile geliyor. Ayrıca ExpertBook B5 G2, TÜV Rheinland göz korumasına sahip. Bu özellik ile bilgisayar başında geçireceğiniz uzun saatleri daha konforlu bir hale getiriyor.

ASUS Expert BookB5 G2'nin sundu olduğu konfor sadece ekran ile sınırlı değil. Bilgisayar aynı konforu çevrimiçi toplantılarda da sunuyor. Laptop, Dirac destekli çift hoparlör ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesine sesinizi karşı tarafa pürüzsüz bir şekilde iletiyor. Ayrıca cihaz, güvenlik donanımında da birçok özelliğe sahip.

ASUS, cihaz güvenliği noktasında da oldukça başarılı işler yapmış. Biyometrik parmak izi okucuyla açılan bilgisayar, arka planda ayrık TPM 2.0 yongası ve NIST SP 800-193 uyumlu BIOS altyapısıyla şifrelerinizi güvende tutuyor. Ayrıca ASUS bu modeliyle, toplantılarınızın ve verileriniz gizliliğini ExpertGuardian sistemiyle üst seviyede koruyor.

ExpertBook B5 G2, tüm bu yoğun güvenlik ve performansı, tek şarjla 15 saate kadar dayanabilen 65WH kapasiteye sahip batarya kesintisiz olarak sunuyor. Bilgisayarın, tek şarjla bu kadar uzun kullanım süresi sunması, kullanıcıları gün içinde şarj derdinden kurtarıyor. Kullanım süresinin, yapacağınız işlemlere göre değişebileceğini ayrıca hatırlatmak isteriz.

Buna ek olarak ExpertBook B5 G2, ikişer adet Thunderbolt 4 ve USB Type-A, HDMI, RJ45 Ethernet, MicroSD kart okuyucu ve 3,5 mm jack portları destekliyor.

ASUS ExpertBook B5 G2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

ExpertBook B5 G2, ASUS'un resmi web sitesinde listelensede henüz bilgisayarın fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgi resmi bir açıklama bulunmuyor.

Peki, siz cihazın özelliklerini nasıl buldunuz? Yeni ExpertBook BG G2, beklentilerinizi karşılıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!