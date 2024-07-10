AirPods Pro Rakibi: Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Tanıtıldı!

Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 3 serisini vitrine çıkardı. 

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Samsung'un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkardığı Galaxy Buds 3 serisi tasarımsal açıdan büyük değişimlerle geliyor. Güney Koreli şirket, yeni seriyle birlikte önceki modellerdeki sapsız tasarıma resmen veda etti. Peki tasarım ve performans açısından AirPods Pro'ya rakip olan Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunuyor?

Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Buds 3 serisi artık AirPods Pro benzeri bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tasarımsal açıdan benzeseler de iki model arasında kullanıcı deneyimini etkileyen ciddi farklar söz konusu. Zira Pro'da Adaptif Gürültü Engelleme, Blade Lights, iki yönlü hoparlör gibi birçok premium özellik mevcutken, standart modelde bunlar karşımıza çıkmıyor.

Galaxy Buds 3 Pro 6.999,00 TL'den ve standart Buds 3 ise 4.499,00 TL'den ön siparişe açıldığını belirtelim. Akıllı saatlerin genel satışları ise 19 Temmuz'da başlayacak. 

Özellik Buds3 Pro Buds3
Model SM-R190 SM-R170
Renk Gümüş, Beyaz Gümüş, Beyaz
Hoparlör 2 yönlü 1 yönlü
Ses Kalitesi Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz) Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz)
Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Evet Evet
Adaptif Gürültü Engelleme Evet Hayır
Adaptive EQ/ANC Evet Evet
Blade Lights Evet Hayır
Ortam Sesi Evet Hayır
360 Audio Evet Evet
Dayanıklılık IP57 IP57
Samsung Find Evet Evet
Bluetooth Sürümü 5.4 5.4
Otomatik Değişim Evet Evet
Pil Ömrü (ANC Kapalı) 7,0/30 saate kadar 6,0/30 saate kadar
Pil Ömrü (ANC Açık) 6,0/26 saate kadar 5,0/24 saate kadar
Fiyat 6.999,00 TL  1.099 TL

 

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