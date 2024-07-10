AirPods Pro Rakibi: Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Tanıtıldı!
Samsung, bugün düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Buds 3 serisini vitrine çıkardı.
Samsung'un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkardığı Galaxy Buds 3 serisi tasarımsal açıdan büyük değişimlerle geliyor. Güney Koreli şirket, yeni seriyle birlikte önceki modellerdeki sapsız tasarıma resmen veda etti. Peki tasarım ve performans açısından AirPods Pro'ya rakip olan Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunuyor?
Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Galaxy Buds 3 serisi artık AirPods Pro benzeri bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tasarımsal açıdan benzeseler de iki model arasında kullanıcı deneyimini etkileyen ciddi farklar söz konusu. Zira Pro'da Adaptif Gürültü Engelleme, Blade Lights, iki yönlü hoparlör gibi birçok premium özellik mevcutken, standart modelde bunlar karşımıza çıkmıyor.
Galaxy Buds 3 Pro 6.999,00 TL'den ve standart Buds 3 ise 4.499,00 TL'den ön siparişe açıldığını belirtelim. Akıllı saatlerin genel satışları ise 19 Temmuz'da başlayacak.
|Özellik
|Buds3 Pro
|Buds3
|Model
|SM-R190
|SM-R170
|Renk
|Gümüş, Beyaz
|Gümüş, Beyaz
|Hoparlör
|2 yönlü
|1 yönlü
|Ses Kalitesi
|Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz)
|Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz)
|Aktif Gürültü Engelleme (ANC)
|Evet
|Evet
|Adaptif Gürültü Engelleme
|Evet
|Hayır
|Adaptive EQ/ANC
|Evet
|Evet
|Blade Lights
|Evet
|Hayır
|Ortam Sesi
|Evet
|Hayır
|360 Audio
|Evet
|Evet
|Dayanıklılık
|IP57
|IP57
|Samsung Find
|Evet
|Evet
|Bluetooth Sürümü
|5.4
|5.4
|Otomatik Değişim
|Evet
|Evet
|Pil Ömrü (ANC Kapalı)
|7,0/30 saate kadar
|6,0/30 saate kadar
|Pil Ömrü (ANC Açık)
|6,0/26 saate kadar
|5,0/24 saate kadar
|Fiyat
|6.999,00 TL
|1.099 TL
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