AirPods Pro Rakibi: Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Tanıtıldı!

Samsung'un bugünkü Galaxy Unpacked etkinliğinde vitrine çıkardığı Galaxy Buds 3 serisi tasarımsal açıdan büyük değişimlerle geliyor. Güney Koreli şirket, yeni seriyle birlikte önceki modellerdeki sapsız tasarıma resmen veda etti. Peki tasarım ve performans açısından AirPods Pro'ya rakip olan Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro neler sunuyor?

Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Buds 3 serisi artık AirPods Pro benzeri bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tasarımsal açıdan benzeseler de iki model arasında kullanıcı deneyimini etkileyen ciddi farklar söz konusu. Zira Pro'da Adaptif Gürültü Engelleme, Blade Lights, iki yönlü hoparlör gibi birçok premium özellik mevcutken, standart modelde bunlar karşımıza çıkmıyor.

Galaxy Buds 3 Pro 6.999,00 TL'den ve standart Buds 3 ise 4.499,00 TL'den ön siparişe açıldığını belirtelim. Akıllı saatlerin genel satışları ise 19 Temmuz'da başlayacak.

Özellik Buds3 Pro Buds3 Model SM-R190 SM-R170 Renk Gümüş, Beyaz Gümüş, Beyaz Hoparlör 2 yönlü 1 yönlü Ses Kalitesi Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz) Ultra Yüksek kalitede Ses (24bit/96kHz) Aktif Gürültü Engelleme (ANC) Evet Evet Adaptif Gürültü Engelleme Evet Hayır Adaptive EQ/ANC Evet Evet Blade Lights Evet Hayır Ortam Sesi Evet Hayır 360 Audio Evet Evet Dayanıklılık IP57 IP57 Samsung Find Evet Evet Bluetooth Sürümü 5.4 5.4 Otomatik Değişim Evet Evet Pil Ömrü (ANC Kapalı) 7,0/30 saate kadar 6,0/30 saate kadar Pil Ömrü (ANC Açık) 6,0/26 saate kadar 5,0/24 saate kadar Fiyat 6.999,00 TL 1.099 TL