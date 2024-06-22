Galaxy Buds 3 Pro, Watch 7 ve Watch Ultra Fiyatları Ortaya Çıktı!

Samsung'un Unpacked etkinliğine birkaç hafta kaldı ve etkinlikten önce bir dizi sızıntı bizleri karşılıyor. Şimdi de Galaxy Buds 3 Pro, Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra'nın Avrupa fiyatları ortaya çıkmış durumda.

YTechB, Avrupalı bir perakendecinin söz konusu cihazları fiyatlarıyla birlikte web sitesinde listelediğini bildirdi. Perakendeci belirtilmese de kaynağın ekran görüntüleri paylaşılmış durumda.

Kaynak ayrıca bu fiyatların önerilen tam fiyatlara kıyasla biraz indirimli olduğunu iddia ediyor. Elbette bu fiyatların Türkiye fiyatları ile bir ilgisi yok ancak muadillerinin ve önceki serilerin Avrupa fiyatlarıyla kıyaslamak için birebir.

Yeni Galaxy Serisi Saatler Ne Kadar Olacak?

Galaxy Buds 3 Pro, perakendecide 313,49 € (yaklaşık 335 $) olarak listelenmiş durumda, bu da Buds 2 Pro'nun 240 € (yaklaşık 257 $) lansman fiyatına göre ciddi bir artışa işaret ediyor. Galaxy Buds 3 Pro'nun gümüş ve beyaz renklerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ayrıca 40mm Galaxy Watch 7'nin 314.49 € (yaklaşık 336 $), 44mm modelin ise 344.99 € (yaklaşık 369 $) olarak listelendiği bildiriliyor. Renk seçenekleri ise görünüşe göre krem, yeşil ve gümüş olacak.

Galaxy Watch Ultra'ya gelirsek, bizleri titanyum gri, titanyum gümüş ve titanyum beyaz renkleri karşılıyor ve 688,99 € (yaklaşık 737 $) fiyat etiketi yer alıyor.

Saatlerin fiyatları şüphesiz Unpacked lansman etkinliği sonrasında değişebilir, keza perakendeciye özel de olabilir. Saatler Türkiye'ye geldiğinde fiyatlarının ne olacağını sizlere aktaracağız.

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