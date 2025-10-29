Samsung'un Yeni Kulaklığı Neler Sunacak? Bir İyi Bir Kötü Haber!

Samsung’un amiral gemisi kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro için yazılım güncellemesi yayınladığını sizlere duyurmuştu. Tanıtımı Mart ayına ertelendiği iddia edilen Galaxy S26 serisi ile birlikte yeni kulaklıkların yani Galaxy Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Galaxy Buds 4 Daha Büyük Batarya İle Geliyor: Ama...!

Şirkete yakın kaynakların paylaştığı bilgilere göre Buds 4 ve Buds 4 Pro'nun şarj kutusu daha büyük bir bataryaya sahip olacak. Ancak Buds 3 serisi ile kıyaslandığında "çok az" bir artıştan bahsediliyor. Doğrudan rakamlar ile konuşmak gerekirse: Yeni kutunun 515 mAh’lik nominal batarya kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Bu muhtemelen 530 mAh olarak pazarlanacak. Karşılaştırmak gerekirse, Buds3 ve Buds 3 Pro kutusu 500 mAh nominal ve 515 mAh tipik kapasite sunuyor. Yani 15 mAh'lık bir artıştan bahsediyoruz ki bunu günlük hayatta hissetmek pek mümkün görünmüyor.

Kulaklıkların kendi bataryalarında herhangi bir iyileştirme olup olmayacağını şu anda bilmiyoruz. Bu ayın başlarında ortaya çıkan bir sızıntı Buds 4’ün tasarımının Buds 3’ten farklı olabileceğini göstermişti. Sizin favori kablosuz kulaklığınız nedir? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.