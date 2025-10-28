Samsung Kulaklıklara Sürpriz Güncelleme! Peki Ne Değişti?

Samsung denildiğinde son günlerde akıllara önümüzdeki yılın başında tanıtılacak olan Galaxy S26 serisi geliyor olsa da, One UI 8 başta olmak üzere yazılım tarafında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda markanın en gelişmiş kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro için yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Samsung Galaxy Buds 3 ve Buds 3 Pro Yazılım Güncellemesi!

Her iki kulaklık geçen yıl Temmuz ayında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte piyasaya sürülmüştü.

İlk olarak markanın ana vatanı Güney Kore'deki kullanıcılara sunulan güncelleme 7.3 MB boyutunda ve R530XXU0AYJ1 ürün yazılımı numarasına sahip. Tabii bu standart model yani Galaxy Buds 3 için geçerli.

Galaxy Buds 3 Pro modeli için yayınlanan güncelleme ise R630XXU0AYJ1 yazılım sürüm numarasına sahip ve 8.3 MB boyutunda. Samsung topluluk forumunda kullanıcılar tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre, güncelleme kararlılığı artırıyor ve hataları gideriyor.

Ne yazık ki, yapılan düzeltmeler veya iyileştirmeler ayrıntılı olarak açıklanmıyor. Ancak herhangi bir yeni özellik sunulmadığına eminiz. Siz kablosuz kulaklık olarak hangi ürünü kullanıyorsunuz? Yorumlarda tartışalım.