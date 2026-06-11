Alo Desin Yeter Diyenlere: Samsung'dan Çok Ucuz Akıllı Telefon Geliyor!

Samsung giriş segment ürün yelpazesine çok yakında yeni bir model daha ekleyecek. Galaxy F08 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon kısa bir süre önce önemli bir eşiği aştı. Bu gelişme cihazla ilgili bazı detayları ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy F08 GSMA Veritabanında Ortaya Çıktı

Galaxy F08 kısa süre önce SM-E085F model numarasıyla GSMA veritabanında göründü. Akıllı telefonun model numarasına baktığımızda 4G desteğine sahip olacağını görüyoruz. Yani üründe 5G ağları desteklenmeyecek. Bilindiği gibi 5G destekli modeller 4G tabanlı cihazlara kıyasla çok daha avantajlı. Bunu biraz daha açarsak 5G'de videoları kesintisiz izleyebiliyorsunuz, büyük boyutlu dosyaları hızlı indirebiliyorsunuz ve aynı zamanda çevrimiçi oyunları gecikmesiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Maalesef Galaxy F08, 5G’nin sunduğu bu avantajlardan yararlanamayacak. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan selefi Galaxy F07’de de sadece 4G desteği bulunuyordu. Kısacası yeni modelin bu alanda selefiyle benzer bir performans sunacağını söyleyebiliriz.

Galaxy F08'in GSMA Veritabanında Ortaya Çıkması Ne Anlama Geliyor?

Galaxy F08'in GSMA listelerinde görünmesi aslında kritik bir detayı doğruluyor diyebiliriz. Bilindiği üzere GSMA gibi kayıtlar genellikle akıllı telefonlar seri üretime girmeden birkaç ay önce yapılıyor. Yani buradan Güney Koreli markanın geliştirme sürecine devam ettiğini ve önümüzdeki birkaç ay içerisinde seri üretime geçeceğini anlayabiliriz.

Galaxy F08 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung'dan şu ana kadar Galaxy F08'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak selefinin geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu kapsamda şirketin yeni modeli bu yılın eylül veya en geç ekim aylarında tanıtacağını söyleyebiliriz. Buna ek olarak şirket ülkemizde Galaxy S, Galaxy Z ve Galaxy A serisi modelleri satıyor. Yani F serisini burada çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle Galaxy F08'in de Türkiye pazarını pas geçmesi ihtimaller dahilinde.

Galaxy F08 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy F07 ilk tanıtıldığında 115 dolarlık (5.307 TL) bir fiyat etiketine sahipti. Yeni modelin genel özellikleri itibariyle selefinden daha güçlü olacağını düşündüğümüzde 130 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olması bizleri şaşırtmaz. Buna ülkemizdeki vergileri de eklediğimizde 11.416 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Galaxy F08'in GSMA kayıtlarında görünmesi tanıtımın çok yakında yapılacağı anlamına geliyor. Akıllı telefonun şu ana dek herhangi bir özelliği paylaşılmadı. Fakat yine de selefi gibi giriş segmente hitap eden bir model olacağını düşünüyorum. Kısacası akıllı telefonlara çok fazla para ödemek istemeyen kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak diyebilirim.