Samsung Galaxy A07 (4G) Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Samsung yeni uygun fiyatlı telefonu Galaxy A07'yi sessizce piyasaya sürdü. Çok üst seviye bir donanıma veya özelliklere sahip olmasa da, yerini aldığı Galaxy 06'ya kıyasla oldukça önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Samsung Galaxy A07 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung Galaxy A07 gücünü MediaTek Helio G99 işlemciden alıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen bu işlemci içerisindeki 2 adet Cortex A76 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışırken, 6 adet Cortex A55 çekirdeği 2 GHz hızında çalışıyor. İşlemcinin eski olduğunu düşünebilirsiniz ancak Galaxy 06'daki 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Helio G85'le kıyaslarsak büyük bir iyileştirme söz konusu.

Bir diğer iyileştirme ise yazılım tarafında karşımıza çıkıyor. Android 15 işletim sistemi ve One UI 7 arayüzü ile piyasaya sürülecen Galaxy A07, 6 işletim sistemi güncellemesi alacak. Yerini aldığı Galaxy A06 sadece 2 işletim sistemi güncellemesi sözü almıştı.

IP54 sertifikasına yani su sıçralamalarına karşı basit bir korumaya sahip olan telefonun 6.7 inç büyüklüğündeki LCD ekranı, 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Önceki model ile benzer şekilde 720p+ çözünürlük sunan ekran, ön kamera için bir çentiğe ev sahipliği yapıyor.

8 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera f/2.0 diyaframa sahip. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyaframlı ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü bulunuyor. Full HD çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapılabiliyor.

MicroSD kart için özel bir yuvaya sahip çift SIM kartlı bir 4G telefon olan Galaxy A07'de 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. 7.6 mm kalınlığa ve 184 gram ağırlığa sahip olan telefonun diğer özellikleri arasında Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 bağlantı noktası bulunuyor.

Samsung Galaxy A07'nin fiyatı Ukrayna'da 4 GB RAM ve 128 GB depolama için 115 dolar seviyesinde. Endonezya'da satışa sunulan versiyon ise yaklaşık 85 dolar fiyat etiketine sahip. Telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı şu anda bilinmezliğini koruyor.