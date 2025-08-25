Galaxy F17/M17 5G Performans Testinde Göründü: 8GB RAM, Exynos İşlemci ve Fazlası

Samsung, bütçe dostu akıllı telefon ailesini genişletmeye hazırlanıyor. Geekbench veritabanında ortaya çıkan Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G, Exynos 1330 işlemci ve 8 GB RAM’le test edildi. Galaxy F17 5G tek çekirdekte 975, çoklu çekirdekte 2.242 puan alırken, Galaxy M17 5G sırasıyla 762 ve 1.596 puan aldı.

Samsung Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G, Geekbench’te Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G, büyük ölçüde Galaxy A17 5G’nin farklı isimlerle sunulan versiyonları olacak. Her iki model de 5 nm teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli Exynos 1330 ve 8 GB RAM’le birlikte gelecek. Aynı yonga seti geçtiğimiz yıl Galaxy A16 5G’de de kullanılmış, ancak bazı bölgelerde MediaTek Dimensity 6300 tercih edilmişti.

Donanım açısından büyük sürprizler beklenmiyor. 6,7 inçlik AMOLED ekran, 50 megapiksel ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya öne çıkan özellikler arasında yer alacak. Samsung'un geleneksel yaklaşımına uygun olarak F ve M serilerini genellikle tasarım detaylarıyla birbirinden ayırdığı düşünüldüğünde bu modellerde de asıl farkın arka kapak görünümünde ortaya çıkması bekleniyor.

Yazılım tarafında her iki telefon da Android 15 ve One UI 7 ile kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor. Samsung'un son dönemde sunduğu altı yıla kadar uzanan güncelleme desteğinin bu modellerde de devam etmesi muhtemel. Bu durum giriş ve orta segment kullanıcıları için uzun vadeli bir yatırım anlamına geliyor.

Zamanlama açısından takvim oldukça yaklaşmış durumda. Geçen yıl A16 modeli ekim ayında tanıtılmış, M16 ve F16 versiyonları ise mart ayında Hindistan pazarında satışa sunulmuştu. Bu yıl A17 5G'nin ağustos ayında duyurulduğu göz önüne alındığında Galaxy F17 5G ve M17 5G'nin de yakın zamanda tanıtılması bekleniyor.

Fiyat ve depolama seçenekleri lansman ile beraber netleşecek olsa da Geekbench sonuçları, günlük kullanım ihtiyaçları için yeterli performansı işaret ediyor. Fiyatın da buna uygun olması bekleniyor.