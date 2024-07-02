Galaxy Ring'in Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı: Neler Yapabilecek?

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşıyor ve yeni Galaxy Ring ile birlikte Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 ve Galaxy Watch 7 serilerinin nihayet piyasaya süürlmesini bekliyoruz. Bugün ise Galaxy Ring'e dair yeni detaylar gün yüzüne çıkmış durumda.

Etkinlikte yer verilecek cihazlar arasında en merak edilenlerden biri Galaxy Ring çünkü Samsung ilk olarak bu yılın başlarında bu yeni ürününü duyurmuştu. Piyasaya sürülmesine kısa bir süre kalmışken Android Authority, cihazın sağlık izleme özelliklerini ortaya çıkardı.

Galaxy Ring Neler Yapabilecek?

Paylaşılan Galaxy Ring özellikleri arasında kalp atış hızı izleme, stres takibi, adet dönemi tespiti için cilt sıcaklığı ölçümü ve horlama tespiti yer alıyor. Ayrıca özelliklerin en son Samsung Health uygulaması aracılığıyla etkinleştirildiği de belirtiliyor.

Ayrıca paylaşılan ekran görüntülerinde Sağlık uygulamasında stres takibi ve kalp atış hızı ölçümü yer alıyor ve Galaxy Ring ile bağlantısı görüntülenebiliyor. Kullanıcılar doğrudan uygulama üzerinden Galaxy Ring ile ölçüm yapabilecek.

Keza kullanıcılar Galaxy Ring ve Galaxy Watch'a sahipse, uygulama doğal olarak kullanıcıdan cilt sıcaklığını ölçecek cihazı seçmesini isteyecek. Paylaşılan ekran görüntülerine göre aynı şey horlama tespiti için de geçerli.

Şimdilik Galaxy Ring'in en azından üç renkte geleceğini biliyoruz. Bunlar platin gümüş, altın ve seramik siyah olacak. Samsung ayrıca Galaxy Ring'in 2,3 ila 2,9 gram arasında değişen dokuz farklı boyuta sahip olacağını da doğruladı. Pil tarafında ise kapasiteler 14.5mAh ila 21.5mAh arasında değişiyor.

Peki sizin yeni Galaxy Ring'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.