Kesinlikle Yükleyin: Galaxy S20 FE 5G İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

One UI 7 beta programını başlatmak için geri sayıma geçen Samsung, diğer taraftan kullanıcı güvenliğini artıran güncellemelerin dağıtımına devam ediyor. Güney Koreli üretici, son olarak Galaxy S20 FE 5G modeli için güvenlik sorunlarını ortadan kaldıran bir yama yayınladı.

Temmuz 2024 Güncellemesini Alan Bir Diğer Model Galaxy S20 FE 5G Oldu

Samsung, 2020'de tanıtılan Galaxy S20 FE 5G için Temmuz 2024 yamasını yayınladı. G781USQSHHXF2 yapı numarasıyla gelen yamanın şu an için sadece ABD'deki modeller için kullanıma sunulduğunu belirtelim. Ancak, ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de yayınlanması bekleniyor.

Galaxy S20 FE 5G için gelen temmuz yaması tamı tamına 58 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Marka daha güvenli bir deneyim için güncellemenin göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Son olarak, güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli olacak.

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