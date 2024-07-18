Kesinlikle Yükleyin: Galaxy S23 İçin Beklenen Güncelleme Yayında!

Samsung, son dönemde Android 15 ve One UI 7'ye odaklanmasına rağmen kullanıcı deneyimini üst düzeyde tutan güvenlik yamalarını ihmal etmiyor. Güney Koreli üretici son olarak Galaxy S23 serisi için göz ardı edilmemesi gereken bir güncelleme yayınladı.

Galaxy S23 Serisi İçin Temmuz 2024 Güvenlik Güncellemesi Yayında

Temmuz 2024 eki, Samsung'un ürün yelpazesindeki telefonlar için yayınlanmaya devam ediyor. Güncellemeyi almaya başlayan son modeller ise Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra oldu. Yeni yama, S91XBXXS6CXFC, S91XUSQS4CXE9 ve S91XU1UES4CXE9 numaralarıyla gelirken, 58 güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor.

Temmuz 2024 güncellemesini akıllı telefonunuza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip etmeniz yeterli.

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