Uygun Fiyatlı Galaxy S24 FE Samsung'un İnternet Sitesinde!

Bu yılın başlarında tanıtılan Galaxy S24 serisinin uygun fiyatlı alternatifi Galaxy S24 FE için geri sayım resmen başladı. Bugüne dek çok fazla somut bilgi alınamayan akıllı telefon, son olarak Samsung'un resmi internet sitesinde ortaya çıktı. Peki, bu ne anlama geliyor?

Galaxy S24 FE İçin Samsung Destek Sayfası Yayında

Galaxy S24 FE modelinin Samsung destek sayfası şirketin Fransa web sitesinde yayınlandı. Sayfa, akıllı telefonun teknik özelliklerine veya tasarımına dair herhangi bir ayrıntı sağlamasa da, bu durum cihazın dolaylı yoldan da olsa doğrulandığını gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon, destek sayfasında SM-S721B model numarasıyla listelendi. Bu, modelin global versiyonu olduğunu gösteriyor. Şu an için resmi veya sızıntı yoluyla herhangi bir tanıtım tarihi mevcut değil, ancak destek sayfasının yayınlanmasının tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi olduğunu belirtelim.

Galaxy S24 FE beklenen özellikleri ise şöyle;

Özellik Detaylar Çipset Samsung Exynos 2400 İşletim Sistemi Android 14, One UI 6.1.1 Ekran Daha büyük ekran, belirgin çerçeveler Tasarım İnce profil, düz yan çerçeve Renk Seçenekleri Gri, Açık Mavi, Açık Yeşil, Sarı Ana Kamera 50 MP ISOCELL HP3 sensör Telefoto Lens 10 MP, OIS desteği Ultra Geniş Açı Lens 12 MP Stabilizasyon Ana ve telefoto lenslerde OIS (Optik Görüntü Sabitleme)