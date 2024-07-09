Galaxy S24 FE Tasarımı Nasıl Olacak? Yeni Detaylar!

Samsung'un bu ay tanıtılması beklenen yeni telefonu Galaxy S24 FE'nin, S24 serisinin geri kalanına benzer bir tasarıma sahip olacağını daha önceki sızıntılar sayesinde öğrenmiştik. Bu kez Galaxy S24 FE'nin kalıbı ortaya çıktı ve bu sayede cihazın tasarımı hakkında daha fazla bilgiye ulaştık.

Galaxy S24 FE Kalın Ekran Çerçevelerine Sahip!

S23 FE'nin hafif yuvarlak çerçevesinin aksine düz bir çerçeveye sahip olan telefon, arka tarafta üç kamera ile gelecek. Ekran kenarındanki çerçevelerin rakip modellere kıyasla biraz kalın olması hayal kırıklığına neden olurken, delikli yapıdaki ekranın kameraya da ev sahipliği yaptığını görüyoruz.

Samsung Galaxy S24 FE'nin 162,06 x 77,36 x 8,05 mm'lik boyutlarını S23 FE'nin 158,0 x 76,5 x 8,2 mm boyutları ile kıyasladığımızda daha uzun, daha geniş ve daha ince olduğunu görüyoruz.

Galaxy S24 FE'nin 6,65 inçlik bir AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Geekbench'in tek çekirdek testinden 2047, çoklu çekirdek testinden ise 6289 puan alan telefon Exynos 2400 işlemciye ev sahipliği yapacak.

50 Megapiksel ana, 10 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel ultra geniş kamerayla gelecek olan S24 FE'de hem ana hem de telefoto kamera OIS'e sahip olacak. Telefonun 4500 mAh'lık bataryası 25W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteği ile gelecek.

Android 14 işletim sistemi ve One UI 6.1 arayüzü ile kutudan çıkacak olan Galaxy S24 FE'nin fiyatının ne kadar olacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.