Ucuz Samsung Telefonlar, Galaxy S25'in Önemli Özelliğine Kavuşuyor

Şu anda Samsung Galaxy S25 serisinde kullanılabilen Now Bar özelliğinin uygun fiyatlı telefonlara da geleceği ortaya çıktı. Kullanımı çok kolaylaştıran bu özellik, ekran kilidinin açılmasına gerek kalmadan çeşitli işlemlerin yapılabilmesini sağlıyor.

Now Bar özelliği sayesinde bildirimler, ses kaydedici, zamanlayıcı ve daha fazlası ekran kilidi açılmadan kontrol edilebiliyor. Ekranın alt kısmında konumlanan Now Bar büyük bir kolaylık sağlayarak genel kullanımı üst seviyeye taşıyor.

Bütçe Dostu Telefonlara Now Bar Özelliği Geliyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy S25 serisine Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte Now Bar özelliğini sundu. One UI 7 beta sürümüne sahip Galaxy S24 serisinde de Now Bar'a erişilebildiğini belirtelim.

Bu özelliğin yalnızca üst düzey telefonlarla sınırlı kalmayacağı öne sürüldü. İddiaya göre Samsung Galaxy A06 5G modeli Now Bar özelliğine sahip olacak. Hatta Galaxy A serisindeki diğer modellere de söz konusu özelliğin gelmesi bekleniyor.

Now Bar Özelliği Nasıl Kullanılır?