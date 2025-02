Samsung, Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesiyle Hayal Kırıklığı Yarattı!

Android 15 tabanlı One UI 7, geçtiğimiz haftalarda S25 serisiyle birlikte çıktı. Hemen ardından ise dünyanın dört bir yanındaki Galaxy kullanıcıları bu yeni sürümün kendi telefonlarına gelmesi için heyecanla beklemeye başladı. Ancak henüz bir modelin bile güncelleme almamış olması kullanıcıları endişelendirmeye başladı. İşte detaylar!

Samsung Kullanıcıları Android 15 Tabanlı One UI 7 Güncellemesi Bekliyor

Android cephesinin en hızlı ve en uzun güncelleme desteği sunan markalarından biri olan Samsung, unvanını kaybetmek üzere. Android 15 tabanlı One UI 7’yi "eski" telefonlara adapte etmekte zorlanan şirket, henüz bir telefona bile Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi sunmadı.

Tüm dünyada bu sürümü kullanan üç model var; Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra. Bu durum özellikle S24 gibi güncel amiral gemisi modellere sahip kullanıcıları sinirlendirirken, Samsung'dan henüz "yakında" dışında bir açıklama yok. Ancak rakiplerde tablo oldukça farklı.

Apple'ın güncelleme konuusndaki başarısı malum. Ancak Samsung Android 15 tabanlı One UI 7 ile öyle kötü bir performans sergiliyor ki isimsiz Çinli üreticiler bile yanında Apple gibi kalıyor. Ayrıca Google'ın Pixel serisini hızlıca güncellemesi ve OnePlus gibi markaların orta sınıf modellerini bile Android 15 ile yenilemesi şirket için işleri zorlaştırıyor.

Uzmanlar ise gecikmeyi olası iki nedene bağlıyor. Bunlardan ilki One UI 7 ile yapılan köklü değişikliklerin entegrasyon sürecini yavaşlatması ve zorlaştırması. Diğeri ise şirketin S25 gibi yeni modelleri önceliklendirerek satışları artırmayı hedeflemesi. Ne yazık ki bu tahminlerin hangisinin doğru olduğunu ya da ikisinin de yanlış mı olduğunu söylemek zor.

Şu an için bildiğimiz tek şey ise uzun zamandır çözüldüğünü düşündüğümüz Android güncelleme sorunu hala tamamiyle ortadan kalkmış değil. En güncel telefonu satın aldığınızda bile kendinizi yeni sürüm acaba benim telefonuma gelecek mi diye düşünürken bulabilirsiniz. Ayrıca Android 16 tabanlı One UI 8'in de yolda olduğunu hatırlatmakta fayda var.