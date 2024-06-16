Uygun Fiyatlı Galaxy S24 Bekleyenlere Müjde: Tasarımı Ortaya Çıktı

Galaxy S24 ailesine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkması planlanan Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde akıllı telefonun teknik özelliklerine dair fikir sahibi olsak da tasarımıyla ilgili net detaylar mevcut değildi. Ancak bu durum an itibariyle değişti.

Galaxy S24 FE Tasarımı Ortaya Çıktı

OnLeaks ve GizNext tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 FE modeli selefine kıyasla daha ince çerçevelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonun 6,65 inç boyutunda bir ekran gelmesi ve 162 x 77,3 x 8 mm ölçülerine sahip olması kuvvetle muhtemel.

Cihazın selefindeki gibi dikey üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası ve yan tarafta ise güç/ses butonlarının kullanılması söz konusu. Kısacası ürünün tasarım açısından bu yılın hemen başında tanıtılan Galaxy S24 ve S24+'a benzediğini, görece daha kalın çerçevelerle geleceğini söyleyebiliriz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tanıtılacağı iddia edilen Galaxy S24 FE'nin beklenen teknik özellikleri şöyle;

Özellik Galaxy S24 FE Boyutlar 162 x 77,3 x 8 mm Ekran 6,65 inç Çözünürlük Henüz belirtilmedi Yonga Seti Exynos 2400 (10 çekirdekli) RAM 12 GB İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6) Ana Kamera 50 MP Ultra Geniş Kamera 12 MP Telefoto Kamera 8 MP/10 MP (3x optik yakınlaştırma) Selfie Kamerası 10 MP Bağlantı GNSS, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Tip-C Pil Henüz belirtilmedi Şarj Hızı Muhtemelen 25W hızlı şarj Diğer Özellikler IP67 toza ve suya dayanıklılık, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, kablosuz şarj Tasarım Üçlü kamera kurulumu, düz metal yanlar, USB Type-C bağlantı noktası, sağ tarafta güç ve ses düğmeleri