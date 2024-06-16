Uygun Fiyatlı Galaxy S24 Bekleyenlere Müjde: Tasarımı Ortaya Çıktı
Uzunca bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden Samsung Galaxy S24 FE modelinin tasarımı ortaya çıktı!
Galaxy S24 ailesine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkması planlanan Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Bugüne dek ortaya çıkan raporlar sayesinde akıllı telefonun teknik özelliklerine dair fikir sahibi olsak da tasarımıyla ilgili net detaylar mevcut değildi. Ancak bu durum an itibariyle değişti.
Galaxy S24 FE Tasarımı Ortaya Çıktı
OnLeaks ve GizNext tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung Galaxy S24 FE modeli selefine kıyasla daha ince çerçevelerle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonun 6,65 inç boyutunda bir ekran gelmesi ve 162 x 77,3 x 8 mm ölçülerine sahip olması kuvvetle muhtemel.
Cihazın selefindeki gibi dikey üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapması bekleniyor. Alt kısımda USB Type-C bağlantı noktası ve yan tarafta ise güç/ses butonlarının kullanılması söz konusu. Kısacası ürünün tasarım açısından bu yılın hemen başında tanıtılan Galaxy S24 ve S24+'a benzediğini, görece daha kalın çerçevelerle geleceğini söyleyebiliriz.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından 2024'ün sonlarında veya 2025'in başlarında tanıtılacağı iddia edilen Galaxy S24 FE'nin beklenen teknik özellikleri şöyle;
|Özellik
|Galaxy S24 FE
|Boyutlar
|162 x 77,3 x 8 mm
|Ekran
|6,65 inç
|Çözünürlük
|Henüz belirtilmedi
|Yonga Seti
|Exynos 2400 (10 çekirdekli)
|RAM
|12 GB
|İşletim Sistemi
|Android 14 (One UI 6)
|Ana Kamera
|50 MP
|Ultra Geniş Kamera
|12 MP
|Telefoto Kamera
|8 MP/10 MP (3x optik yakınlaştırma)
|Selfie Kamerası
|10 MP
|Bağlantı
|GNSS, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB 3.2 Tip-C
|Pil
|Henüz belirtilmedi
|Şarj Hızı
|Muhtemelen 25W hızlı şarj
|Diğer Özellikler
|IP67 toza ve suya dayanıklılık, ekran içi parmak izi okuyucu, stereo hoparlörler, kablosuz şarj
|Tasarım
|Üçlü kamera kurulumu, düz metal yanlar, USB Type-C bağlantı noktası, sağ tarafta güç ve ses düğmeleri
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