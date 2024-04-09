Galaxy S24 Ultra Uçaktan Aşağı Düştü: Sonuç ise Herkesi Şok Etti! (Video)

Frank Carballido isimli bir Instagram kullanıcısı uçaktan atladığı sırada yerden metrelerce havadayken telefonunun cebinden düştüğünü fark etti. Telefonu Samsung Galaxy S24 Ultra olduğundan Google'ın Cihazımı Bul özelliğiyle telefonunu düşürdüğü yerin koordinatlarını bulmayı başardı.

Carballido, telefonunu bulmak için bisikletiyle gösterilen konuma gitti. Doğru yere geldiğinden emin olduktan sonra farklı bir telefondan kendisini arayarak telefonunu buldu. Telefonunu bulan kişi, adeta şok geçirdi. Çünkü telefon uçaktan aşağıya düşmüş olmasına rağmen çalışır haldeydi. Üstelik telefonda kırık ve çizik bile yoktu.

Frank Carballido, Telefonunu 3.624 Metre'den Aşağı Düşürdü

Carballido, Instagram üzerinden bu duruma çok şaşırdığını belirten bir video paylaştı ve şunları ekledi:

''Telefonu bulduğumda şarj yüzdesi hala %65'teydi ve üzerinde çizik bile yoktu. Bu çok çılgınca çünkü Samsung Galaxy S24 yaklaşık olarak 3.624 metreden düşerek kurtulmayı başardı. Fakat telefonların elimden düşmesiyle paramparça hale gelmesini çokça deneyimledim.''

Samsung Galaxy S24 Ultra Özellikleri:

Dahili Hafıza: 512 GB

Ekran Boyutu: 6.8 inç

Mobil RAM Boyutu: 12 GB

Ekran Boyutu Aralığı: 6.6 inç - 7.0 inç

İşletim Sistemi: Android

Pil Gücü: 5000 mAh

Kamera Çözünürlük: 200 MP

Samsung S24 Ultra'nın fiyatı, kendi sitesinde 75.499 TL'den başlıyor. Fakat fiyat, telefonun depolama alanına göre değişkenlik gösterebilir.