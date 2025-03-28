Galaxy S25 Edge Resmi Görselleri Sızdırıldı!

Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Edge modelinin adını duyurdu ancak henüz cihazın lansmanını gerçekleştirmedi. Son söylentilere göre 16 Nisan günü tanıtılacak olan cihaz hakkındaki sızıntılara resmi görseller ile bir yenisi daha eklendi.

Galaxy S25 Edge Tasarımı Nasıl Olacak?

Titanyum Jet Siyahı, Titanyum Buz Mavisi ve Titanyum Gümüşü olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen telefonun çerçevesi S25 Ultra ile benzer şekilde titanyumdan yapılıyor. Galaxy S25+ modeline benzeyen telefon çift kamera ile gelecek.

200 Megapiksel çözünürlüğündeki (ISOCELL HP2) ana kameraya 12 Megapiksel ultra geniş kamera eşlik edecek. 6,7 inç büyüklüğündeki Dinamik LTPO AMOLED ekran Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak.

5,84 mm kalınlığı ve 162 gram ağırlığı ile markanın yıllardır ürettiği en ince ve en hafif telefon olan Galaxy S25 Edge gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alırken, 12 GB RAM'e sahip olacak.

Bataryanın 3900 mAh ile standart modelden yani Galaxy S25'ten 100 mAh daha düşük kapasiteli olması bekleniyor.