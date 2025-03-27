Galaxy S25 Edge Kullanıcılarını Üzebilir!

Fark ettiyseniz son dönemlerin akıllı telefon trendlerinden biri de "ince kasaya sahip cihazlar" yapmak oldu. Pek çok marka bu konuda birbiriyle yarışıyor desek pek yanlış olmaz. Bu noktada Samsung'ta yarışa dahil oldu ve Galaxy S25 Edge'i duyurdu. Tasarım detayları ortaya çıkan cihaz oldukça ince ancak her ince akıllı telefonun takıldığı batarya sorununa o da takılmış gibi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Samsung Galaxy S25 Edge Hızlı Şarj Özelliği Yetersiz Kalabilir!

Samsung'un incelik abidesi telefon serisi olacak olan S25 Edge için geri sayım başladı. Cihazlar SM-S937B/DS, SM-S937B, SM-S937U ve SM-S937U1 model numaraları ile FCC veri tabanında görüldü. Bununla birlikte cihazın farklı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Bu özelliklerden biri de günümüzde çok sık kullandığımız ve hayat kurtarıcı olan hızlı şarj teknolojisi.

Lafı hiç uzatmadan hızlı şarj özelliği ile teknik verileri vermeye başlayalım. S25 Edge model numarasına uygun şekilde 25W hızlı şarja sahip olacak. S25'e 25W reklamı güzel ancak amira gemisi akıllı telefonlara baktığımızda 25W'ın oldukça düşük bir hızlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Zira artık amiral gemisi cihazlar bu hızların daha da üstünde şarj imkanları sağlıyor ki bu da pek çok kullanıcıyı mutlu ediyor.

Onun dışında FCC'den gelen bilgilere göre S25 Edge 6,6 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüklü 120 Hz Amoled bir ekrana sahip olacak. Cihaz titanyum çerçeveye sahip olacak ve sadece 5,84 mm kalınlığa sahip. Beraberinde 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile gelecek olan S25 Edge, 200 Megapiksel ana kameraya ve 50 Megapiksel selfie kamerasına sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 Edge Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S25 Edge 16 Nisan 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

16 Nisan'da satışa sunulacak olan telefon 3 farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunun yanında cihazın Snapdragon 8 Elite for Galaxy yonga setinden güç alacağını da bildirelim. Peki siz S25 Edge hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...