Galaxy S25 Edge Ertelendi İddiası! İşte Yeni Tarih

Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 Edge modelinin adını duyurdu ancak henüz cihazın lansmanını gerçekleştirmedi. 15 veya 16 Nisan tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz telefonun lansmanının ertelendiğine dair için bir son dakika iddiası ortaya atıldı.

Galaxy S25 Edge Lansman Tarihi Ertelendi Mi?

Samsung konusunda paylaştığı bilgiler ile güven kazanan isimlerden birisi olan Max Jambor, Galaxy S25 Edge lansman tarihinin neredeyse bir ay ertelenerek 13 Mayıs'a alındığını iddia ediyor. Lansman online olacak çünkü Ocak ayındaki Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisinin diğer üyeleri için fiziki bir lansman yapılmıştı.

Lansman sonrasında telefonun hemen kullanıcılara sunulmayacağı da iddialar arasında yer alıyor. Yani telefonun aynı ay içerisinde mağazalarda yerini alıp almayacağı şu anda bilinmiyor. Yaklaşık 1 aylık bir gecikmeden bahsediliyor.

Bu telefonun Haziran ayında kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor. Bir telefonun lansmandan yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürüldüğüne birçok kez şahit olduk.

Galaxy S25 Edge özelindeki problem kullanıcıların Ocak ayından bu yana bekletilmesi. Sizce Samsung lansmanı gerçekten erteledi mi yoksa 15 veya 16 Nisan tarihinde bu telefonu tanıtacak mı?