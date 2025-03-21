Google ve Samsung Dağ Başında Bile Hayat Kurtaracak

Galaxy S25 ve Pixel 9 sahipleri için büyük bir yenilik geliyor: Xfinity ve Spectrum, uydu bağlantılı acil durum mesajlaşma özelliğini sunmaya başlıyor. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor?

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Eskiden, en ücra köşelerde iletişim kurmak için büyük ve hantal uydu telefonlarına ihtiyaç duyulurdu. Ancak teknoloji ilerledi ve artık uydular üzerinden doğrudan mesajlaşmak mümkün hale geldi. Skylo adlı teknoloji şirketinin geliştirdiği sistem sayesinde, cep telefonları 35.876 km yukarıdaki uydulara bağlanarak acil durum mesajları gönderebiliyor.

Starlink'ten Farklı Uydularla Çalışıyor

Söz konusu teknolojiyi mümkün klan şey Skylo'nun jeosenkron yörüngede (GEO) bulunan uydularla çalışabiliyor olması. Starlink'ten farkı bu işte. Diğer özellikleri şöyle:

Starlink gibi sistemlerden farklı olarak, bu uydular belirli bir bölgeyi sürekli kapsama alanında tutuyor.

35.876 km yükseklikte sabit duran bu uydular, Brezilya, Avustralya, Avrupa, ABD ve Kanadayı kapsıyor.

Brezilya, Avustralya, Avrupa, ABD ve Kanadayı kapsıyor. Starlink'in alçak yörüngede sürekli hareket eden uydularından farklı olarak, Skylo'nun sistemi belirli bölgelerde istikrarlı bir bağlantı sunuyor.

Bu sistem şu an için yalnızca Galaxy S25 ve Pixel 9 gibi uydu bağlantısı destekleyen cihazlarda çalışıyor. Ayrıca bu hizmet, Xfinity ve Spectrum tarafından sunulsa da, gelecekte daha fazla operatörün bu özelliği desteklemesi bekleniyor.

Yaygın Hale Gelirse Hayat Kurtarır

Skylo, Android 15 işletim sistemine entegre edilen bu teknolojinin gelecekte daha fazla cihazda ve mobil ağda kullanılabileceğini belirtiyor. Şimdilik sadece mesajlaşma desteği sunuluyor, ancak ilerleyen yıllarda uydu üzerinden mobil veri kullanımının da mümkün hale gelmesi bekleniyor.

İşin özü: Gelecekte şebeke çekmese bile internete girilebilecek, WhatsApp mesajları gönderilebilecek hatta belki de uydu bağlantısıyla telefon görüşmeleri yapılabilecek. Özellikle doğal afetler veya zorlu koşullarda bu çok önemli bir gelişme. Ancak şu an için sadece belirli cihazlarda ve operatörlerde çalışması, genel kullanım açısından daha fazla gelişmenin zorunlu olduğunu gösteriyor.