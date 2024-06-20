Galaxy S25 Kamerasıyla İle İlgili Yeni Detaylar Kullanıcıları Üzebilir!

Galaxy S25'in Ocak 2025'te piyasaya sürülmesine yaklaşık yedi ay varken, kamera konusunda pek de heyecan verici olmayan söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.

Yeni modelde önemli bir kamera yükseltmesi görmeyi bekleyen kullanıcılar hayal kırıklığına uğrayabilir. Çünkü yeni söylentilere göre, Samsung, Galaxy S25'te geçen yılki S24 ile aynı 50MP ana kamerayı kullanmaya devam edebilir.

Samsung Galaxy S25’in Kamera Özellikleri Ne Olacak?

Galaxy S24 serisi, standart ve Plus modellerinde 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan 10MP telefoto lens ile önceki nesilden (S22 serisi) aynı kamera kurulumunu kullanıyor.

Diğer bilgilere göre ise S25’in öne bakan selfie kamerasının da değişmeden 12 MP'de kalabileceğini söyleniyor. Ancak bu olumsuz söylentilerin yanında ise S25 Ultra modelinde daha yüksek megapiksel sayısına sahip bir ana kamera veya geliştirilmiş telefoto lensler gibi daha önemli kamera yükseltmeleri sunulabileceği de öne sürülüyor.

Ayrıca, Samsung'un yaklaşmakta olan Ultra modelinin 200 MP birincil kamera, 50 MP ultra geniş kamera, 50 MP telefoto kamera ve 50 MP süper telefoto kamera ile piyasaya sürülme ihtimali bulunuyor.

Son olarak S25 Ultra'nın ana kamerasının 1 inçlik bir sensöre sahip olacağına dair söylentiler var. Böylece 8K video kaydı ile daha ayrıntılı görüntüler kullanıcıları bekliyor.