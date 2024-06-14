Galaxy S25 için Can Sıkan Gelişme!

Samsung'un önümüzdeki sene vitrine çıkarmaya hazırlandığı Galaxy S25 serisi için heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Akıllı telefonlar geçtiğimiz günlerde IMEI veri tabanında görünürken, şirkete yakın kaynaklardan belirli aralıklarla gelen raporlar sayesinde ise teknik detaylar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Kısa bir süre önce ortaya çıkan yeni bir rapor yaklaşan Galaxy S25 modelinin batarya özelliklerini gözler önüne seriyor. Ancak bu gelişme gerçeğe dönüşmesi halinde bazı kullanıcıların canını bir hayli sıkabilir. İşte Galaxy S25 batarya özellikleri!

Galaxy S25 Batarya Özellikleri Ortaya Çıktı

Bu sene satışa çıkan Samsung Galaxy S24 modeli 4,000 mAh'lik bir pilden besleniyor. Son raporlara göre yaklaşan Galaxy S25'te de aynı batarya kullanılacak. Yani pil tarafında herhangi bir artışın olması beklenmiyor. Bu durum bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratırken, şirketin geçmiş modellerde izlediği batarya politikası bir kez daha akıllara geldi.

Bilindiği üzere Galaxy S20 ve S21'de 4.000 mAh'lik bir pil yer aldı. Şirket Galaxy S22'de kritik bir karar vererek kapasiteyi 3.700 mAh seviyelerine düşürürken, S23'te ise ufak bir ekleme yaparak 3.900 mAh'lik bir birim tercih etti. Kısacası eğer söz konusu iddialar gerçeği yansıtıyorsa Galaxy S25'te dört sene önce çıkış yapmış selefiyle aynı kapasitede bir batarya kullanılacak.