Galaxy S25 Slim Geliyor: İşte Kamera Özellikleri!

2025'in ilk haftalarında tanıtılacak olan Galaxy S25 serisinde herkes Ultra modeline odaklanmış olsa da, bu yıl Slim modelinin de geleceğini sizlere duymuştuk. Samsung Galaxy S25 FE'nin yerini alacak olan bu Slim modelinin kamera özellikleri sızdırıldı.

Galaxy S25 Slim Kamerası Nasıl Olacak?

Daha önceki raporlarda 1/1.3” (S24 Ultra'daki HP2 ile aynı boyutta) bir sensör kullanılacağı iddia ediliyordu. Yeni sızıntılara göre S25 Slim'in 1/1.56” ana kamerası 200 Megapiksel çözünürlüğündeki ISOCELL HP5 olacak.

Ultra geniş kamera ve telefoto kamera, 50 MP JN5 sensörü (1/2.76”, 0.64 µm piksel) kullanacak. Galaxy S25 Ultra ve Slim arasında kamera konusundaki en önemli farklardan birisi de, Slim'in tek bir telefoto kameraya sahip olması olacak.

Samsung'un dün duyurduğu Prizma Üzerinde Tüm Lensler (ALoP) tasarımını kullanacak olan Galaxy S25 Slim'in 3.5x optik yakınlaştırma sunması bekleniyor. Galaxy S25 Slim'in 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve başarılı olursa S26 serisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.