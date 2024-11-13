Merakla Beklenen Samsung Galaxy S25 Serisinin Lansman Tarihi Günü Gününe Ortaya Çıktı!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sektörel kaynaklar yeni telefonların tanıtımı için düzenlenecek lansmanın tarihini ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Galaxy S25 Serisi 5 Ocak'ta Tanıtılacak

Samsung'un bir süredir geliştirdiği yeni üst düzey akıllı telefon serisi Galaxy S25 ile ilgili ortaya çıkan sızıntılara bir yenisi daha eklendi. Kısa bir süre önce merakla beklenen yeni cihazların lansman tarihine dair önemli bilgiler sektörel kaynaklar tarafından gözler önüne serildi.

Aktarılanlara göre yeni Samsung Galaxy S25 serisi, 5 Ocak 2025 tarihinde resmi olarak tanıtılacak. Yine aynı tarihte telefonların ön siparişe de açılacağı iddia ediliyor. Söylnetilerin doğru olması durumunda Samsung'un klasikleşen Ocak ayı lansmanını kısmen erkene çekmek istediğini söyleyebiliriz. Zira markanın son amiral gemisi serisi Galaxy S24 17 Ocak 2024'te tanıtılmıştı.

Öte yandan Galaxy S25 serisi ile birlikte değişen tek şey lansman tarihi olmayabilir. Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre yeni telefonlar, Galaxy isimlendirmesini kullanmayabilir. Bununla birlikte serinin farklı işlemci modellerine yer vereceği, kamera ve çerçeve bölümünde ise tasarımsal değişimleri beraberinde getireceği söyleniyor.

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